В Екатеринбурге театр лишился помещения из-за хранения газовых баллонов рядом с Шигирским идолом

09 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Посетители краеведческого музея жаловались на театр Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера отказался продлевать договор аренды с театром «Шарманка», который располагался в здании на проспекте Ленина. Одной из причин стали газовые баллоны, которые театр хранил в своем помещении по соседству с Шигирским идолом. Об этом сообщает режиссер «Шарманки» Лариса Абашева. «В соответствии с правилами противопожарного режима на объектах защиты запрещается хранить и применять в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке», — указано в ответе Абашевой от свердловского министерства культуры. Его она опубликовала в telegram-канале «Дыхание родины». Режиссер не отрицает, что в помещении хранились взрывчатые вещества, в частности — колеса для КамАЗа, газовые баллоны и другие вещи для гуманитарных грузов (Абашева состоит в патриотической организации «Дыхание родины»). «Но когда нам сделали по этому поводу замечания, мы согласились с тем, что мы не правы. Признали свой „косяк“ и перевезли все подобные вещи на склад на ЖБИ», — утверждают общественники. Также вопросы к «Шарманке» возникли после того, как в министерство и краеведческий музей поступали неоднократные жалобы от посетителей. Не планирует продлевать договор аренды и само образовательное учреждение, а инициатива должна исходить именно от него, уверяет министерство. «С учетом изложенного министерство не может оказать содействие в пролонгации договора», — заявили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в краеведческий музей. На момент публикации ответа не поступало. Как только он появится, агентство его предоставит. В департаменте информационной политики заявили, что помещения Свердловского областного краеведческого музея никогда не сдавались в аренду общественной организации «Дыхание Родины». «В свое время музеем и некоммерческим партнерством «Театр «Шарманка» был подписан договор о совместной деятельности, предполагающий организацию и проведение мероприятий в области культуры — лекций, выставок, спектаклей — в целях создания условий по вовлечению в активную общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, обеспечения им доступа к культурным ценностям, раскрытия их творческого потенциала. Срок этого соглашения истек в апреле 2023 года», — рассказали в ДИП. Из-за того, что с тех пор никаких совместных мероприятий не проводилось, музей решил соглашение не продлевать. При этом у Свердловского областного краеведческого музея есть большой портфель собственных проектов, в том числе и в сфере инклюзии, которые ожидают своего воплощения. «По имеющейся информации, представителям организации „Дыхание Родины“ было предложено обратиться в установленном порядке в соответствующие ведомства с просьбой о подборе помещения для осуществления своей волонтерской деятельности. В Свердловской области давно действует такая мера поддержки НКО», — подчеркнули представители правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера отказался продлевать договор аренды с театром «Шарманка», который располагался в здании на проспекте Ленина. Одной из причин стали газовые баллоны, которые театр хранил в своем помещении по соседству с Шигирским идолом. Об этом сообщает режиссер «Шарманки» Лариса Абашева. «В соответствии с правилами противопожарного режима на объектах защиты запрещается хранить и применять в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке», — указано в ответе Абашевой от свердловского министерства культуры. Его она опубликовала в telegram-канале «Дыхание родины». Режиссер не отрицает, что в помещении хранились взрывчатые вещества, в частности — колеса для КамАЗа, газовые баллоны и другие вещи для гуманитарных грузов (Абашева состоит в патриотической организации «Дыхание родины»). «Но когда нам сделали по этому поводу замечания, мы согласились с тем, что мы не правы. Признали свой „косяк“ и перевезли все подобные вещи на склад на ЖБИ», — утверждают общественники. Также вопросы к «Шарманке» возникли после того, как в министерство и краеведческий музей поступали неоднократные жалобы от посетителей. Не планирует продлевать договор аренды и само образовательное учреждение, а инициатива должна исходить именно от него, уверяет министерство. «С учетом изложенного министерство не может оказать содействие в пролонгации договора», — заявили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в краеведческий музей. На момент публикации ответа не поступало. Как только он появится, агентство его предоставит. В департаменте информационной политики заявили, что помещения Свердловского областного краеведческого музея никогда не сдавались в аренду общественной организации «Дыхание Родины». «В свое время музеем и некоммерческим партнерством «Театр «Шарманка» был подписан договор о совместной деятельности, предполагающий организацию и проведение мероприятий в области культуры — лекций, выставок, спектаклей — в целях создания условий по вовлечению в активную общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, обеспечения им доступа к культурным ценностям, раскрытия их творческого потенциала. Срок этого соглашения истек в апреле 2023 года», — рассказали в ДИП. Из-за того, что с тех пор никаких совместных мероприятий не проводилось, музей решил соглашение не продлевать. При этом у Свердловского областного краеведческого музея есть большой портфель собственных проектов, в том числе и в сфере инклюзии, которые ожидают своего воплощения. «По имеющейся информации, представителям организации „Дыхание Родины“ было предложено обратиться в установленном порядке в соответствующие ведомства с просьбой о подборе помещения для осуществления своей волонтерской деятельности. В Свердловской области давно действует такая мера поддержки НКО», — подчеркнули представители правительства.