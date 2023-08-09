Свердловские казначеи закупают противогазы

Региональное управление казначейства ищет поставщика противогазов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление федерального казначейства по Свердловской области ищет поставщика противогазов. Всего ведомство планирует закупить 46 средств защиты и готово потратить на это 170 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Предмет закупки — поставка материальных запасов по гражданской обороне. Наименование — противогаз, 46 штук. Минимальный срок хранения противогаза — 12 лет с момента изготовления. Противогаз должен быть изготовлен не ранее второго полугодия 2022 года. Начальная цена — 170 тысяч рублей», — говорится в описании закупки от управления федерального казначейства по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга закупает подушки и полотенца для пункта временного размещения в Железнодорожном районе. Чиновники также искали компании, которые поставят в пункты временного размещения в Кировском районе 26 раскладушек, 50 матрасов, 60 подушек, 60 одеял.