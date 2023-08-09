Челябинский завод создаст мрамор для зубной пасты вместо греческого

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Челябинский завод создаст мраморные наполнители для зубной пасты Фото:

На производственных мощностях завода «Риф — Микромрамор» в Карталинском районе (Челябинская область) создадут ультратонкий наполнитель для зубной пасты на замену поставок из Греции и Турции. Как рассказал директор Алексей Прохоров, компания восполнит образовавшийся на рынке дефицит.

«Микромрамор используется для производства зубной пасты, лакокрасочных материалов, изделий из ПВХ, клеев, герметиков, бумаги и других продуктов. На рынке образовался существенный дефицит сырья. Ранее его поставляли из Греции и Турции, сейчас ситуация изменилась», — уточнил Прохоров.

В пресс-службе регионального минэкономики сообщили, что новое направление запланировали подготовить до конца 2023 года. В настоящий момент завод продает мраморный песок, щебень, молотый мрамор. Продукцию применяют при изготовлении стройматериалов, чистящих средств, напольных покрытий, изделий из стекла и акрила.

После запуска нового производства дополнительно появится 150 рабочих мест. Сейчас возводят цеха, административно-бытовой корпус, закупают оборудование, ведут его монтаж. Поддержку проекту оказали федеральные власти. Специалисты центра «Мой бизнес» Челябинской области помогли с подключением помещений к инженерной инфраструктуре. Вместе стороны согласовали строительство и место размещения газораспределительного щита, подготовили техусловия на выполнение работ.

К запуску производство будет готово до конца 2023 года
К запуску производство будет готово до конца 2023 года
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На производственных мощностях завода «Риф — Микромрамор» в Карталинском районе (Челябинская область) создадут ультратонкий наполнитель для зубной пасты на замену поставок из Греции и Турции. Как рассказал директор Алексей Прохоров, компания восполнит образовавшийся на рынке дефицит. «Микромрамор используется для производства зубной пасты, лакокрасочных материалов, изделий из ПВХ, клеев, герметиков, бумаги и других продуктов. На рынке образовался существенный дефицит сырья. Ранее его поставляли из Греции и Турции, сейчас ситуация изменилась», — уточнил Прохоров. В пресс-службе регионального минэкономики сообщили, что новое направление запланировали подготовить до конца 2023 года. В настоящий момент завод продает мраморный песок, щебень, молотый мрамор. Продукцию применяют при изготовлении стройматериалов, чистящих средств, напольных покрытий, изделий из стекла и акрила. После запуска нового производства дополнительно появится 150 рабочих мест. Сейчас возводят цеха, административно-бытовой корпус, закупают оборудование, ведут его монтаж. Поддержку проекту оказали федеральные власти. Специалисты центра «Мой бизнес» Челябинской области помогли с подключением помещений к инженерной инфраструктуре. Вместе стороны согласовали строительство и место размещения газораспределительного щита, подготовили техусловия на выполнение работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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