76-летняя челябинка помогла мошенникам обокрасть пенсионеров

Бабушка помогла мошенникам украсть миллионы рублей не подозревая об обмане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 76-летняя женщина стала курьером для мошенников в схеме с обманом пенсионеров. О том, что челябинка не подозревала об обмане, URA.RU сообщили в региональном главке.

«В Челябинске 76-летняя жительница перевела мошенникам более миллиона рублей и стала их курьером. Спустя пару недель после перевода ей вновь позвонили. Пенсионерку попросили помочь другим пожилым людям спасти свои сбережения», — рассказали URA.RU в главке.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил о том, что деньги пенсионерки в опасности. Он заверил, что неизвестные оформили от ее имени доверенность на распоряжение средствами. Женщине помогли зарегистрироваться в специальном приложении и активировать карту. Туда она и перевела деньги, сняв их в банкомате.

Мошенники попросили помочь бабушку другим пенсионерам, найти которых можно через кодовое слово. Ей вызвали такси на адрес, где она получила деньги от пожилой пары, знающей кодовое слово, а после перевела средства через банкомат. На следующий день пенсионерка забрала еще одну сумму у этой семьи, но назвать код уже не требовалось. Так жертвами мошенников стали люди с четырех адресов.

В один из дней, когда пострадавшая отправляла деньги, люди рядом заметили большое количество переводов. Очевидцы поняли, что бабушка стала жертвой мошенников. По данному факту возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские устанавливают данные других потерпевших и разыскивают мошенников.