12 августа 2023

Однофамилицу Ельцина, пропавшую в Екатеринбурге, нашли живой

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку искали с 11 августа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли живой 20-летнюю однофамилицу первого президента РФ Бориса Ельцина, которая пропала 11 августа. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Девушка по фамилии Ельцина найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках», — написали волонтеры на официальном сайте.

Информация о пропавшей Анне Ельциной (имя изменено — прим. ред.) появилась вечером 11 августа. Девушка ушла из дома в красной сорочке и розовых сланцах.

Борис Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент России. С марта по май 1992-го исполнял обязанности министра обороны РФ. 31 декабря 1999-го объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действовавший председатель правительства России Владимир Путин. В марте 2000-го Путин победил на досрочных президентских выборах.

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В Екатеринбурге нашли живой 20-летнюю однофамилицу первого президента РФ Бориса Ельцина, которая пропала 11 августа. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Девушка по фамилии Ельцина найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках», — написали волонтеры на официальном сайте. Информация о пропавшей Анне Ельциной (имя изменено — прим. ред.) появилась вечером 11 августа. Девушка ушла из дома в красной сорочке и розовых сланцах. Борис Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент России. С марта по май 1992-го исполнял обязанности министра обороны РФ. 31 декабря 1999-го объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действовавший председатель правительства России Владимир Путин. В марте 2000-го Путин победил на досрочных президентских выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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