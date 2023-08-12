Однофамилицу Ельцина, пропавшую в Екатеринбурге, нашли живой

В Екатеринбурге нашли живой 20-летнюю однофамилицу первого президента РФ Бориса Ельцина, которая пропала 11 августа. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Девушка по фамилии Ельцина найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках», —
Информация о пропавшей Анне Ельциной (имя изменено — прим. ред.) появилась вечером 11 августа. Девушка ушла из дома в красной сорочке и розовых сланцах.
Борис Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент России. С марта по май 1992-го исполнял обязанности министра обороны РФ. 31 декабря 1999-го объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действовавший председатель правительства России Владимир Путин. В марте 2000-го Путин победил на досрочных президентских выборах.
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