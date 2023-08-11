11 августа 2023

В Екатеринбурге пропала однофамилица Ельцина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, девушка, отношения, грусть, одиночество, голубь, девушка в кедах
Последний раз девушку видели 11 августа Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 20-летнюю Диану Ельцину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые длинные волосы, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек, на ногах были розовые сланцы, с собой был бордовый рюкзак», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики отметили, что девушка пропала 11 августа, она нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Диану или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 20-летнюю Диану Ельцину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые длинные волосы, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек, на ногах были розовые сланцы, с собой был бордовый рюкзак», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отметили, что девушка пропала 11 августа, она нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Диану или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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