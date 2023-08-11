В Екатеринбурге пропала однофамилица Ельцина. Фото

12 августа 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Последний раз девушку видели 11 августа Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 20-летнюю Диану Ельцину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые длинные волосы, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек, на ногах были розовые сланцы, с собой был бордовый рюкзак», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отметили, что девушка пропала 11 августа, она нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Диану или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 20-летнюю Диану Ельцину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые длинные волосы, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в кофту, бело-розовую сорочку в красный цветочек, на ногах были розовые сланцы, с собой был бордовый рюкзак», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отметили, что девушка пропала 11 августа, она нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Диану или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.