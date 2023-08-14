Тюменская область стала худшим регионом «матрешки» по количеству ДТП с пострадавшими

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В Тюменской области высокий показатель аварийности на дорогах Фото:

В Тюменской области на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. С таким результатом регион занял 82 строчку рейтинга по данному показателю. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, ХМАО и ЯНАО занимают более высокие позиции.

«В Тюменской области за первое полугодие текущего года зафиксировано 185,9 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает 82-ю строчку рейтинга. ХМАО на девятой позиции с результатом 59,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, а ЯНАО — третье место (41,5 ДТП)», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков.

По сравнению с прошлым годом, аварийность в Тюменской области выросла. В рейтинге 2022 года регион занимал 81-ю строчку с результатом 152,3 ДТП. ХМАО, напротив, улучшил данный показатель, но так и остался на девятой позиции. В Югре за первое полугодие прошлого года зафиксировано 64,4 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч авто.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. За первое полугодие в области раскрыто 60,5% преступлений. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%.

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В Тюменской области на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. С таким результатом регион занял 82 строчку рейтинга по данному показателю. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, ХМАО и ЯНАО занимают более высокие позиции. «В Тюменской области за первое полугодие текущего года зафиксировано 185,9 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает 82-ю строчку рейтинга. ХМАО на девятой позиции с результатом 59,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, а ЯНАО — третье место (41,5 ДТП)», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. По сравнению с прошлым годом, аварийность в Тюменской области выросла. В рейтинге 2022 года регион занимал 81-ю строчку с результатом 152,3 ДТП. ХМАО, напротив, улучшил данный показатель, но так и остался на девятой позиции. В Югре за первое полугодие прошлого года зафиксировано 64,4 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч авто. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. За первое полугодие в области раскрыто 60,5% преступлений. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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