Челябинский оборонный завод модернизировал аэропорт Кирова

Локатор позволит получать информацию от самолетов на расстоянии до 400 км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оборонный радиозавод «Полет» из Челябинска модернизировал аэропорт Кирова, оснастив его новым радиолокатором. Как URA.RU рассказал начальник Кировского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» Дмитрий Булычев, оборудование поможет определять координаты самолетов на расстоянии в 400 километров.

«В ходе модернизации аэропорта в Кирове челябинский завод установил и запустил в эксплуатацию современный обзорный радиолокатор „АОРЛ-1АС“. Оборудование обеспечит высокое разрешение и точность определения координат воздушных судов на расстоянии до 400 км», — отметил URA.RU Булычев.

Инженеры производителя оборудовали позицию и смонтировали технику. Локатор прошел летные испытания, подтвердив способность контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному. Один из них определяет местонахождение самолета, другой передает дополнительные данные. Среди них бортовой номер, высота полета и остаток топлива. С локатором совмещена антенная система, повышающая надежность оборудования.

Техника способна автоматически корректировать свою работу, исходя из сложности ландшафта и метеоусловий. Как отметили в кировском центре, это увеличивает безопасность воздушного сообщения, невзирая на интенсивность полетов.

Филиал «Аэронавигация Урала» госкорпорации по организации воздушного движения в РФ отвечает за воздушное пространство на территории шести регионов. Среди них Удмуртия, Свердловская, Челябинская, Курганская, Кировская области и Пермский край.