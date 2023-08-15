Свердловчанка, 26 лет воспитывающая сына с ДЦП, вынуждена покинуть свою квартиру

16 августа 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Галина Крупенина, чей сын имеет тяжелую форму ДЦП, вынуждена покинуть свою квартиру из-за соседа Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которая уже 26 лет смотрит за единственным сыном с тяжелой формой ДЦП, вынуждена покинуть свою квартиру из-за гула, исходящего из соседской квартиры. По словам горожанки, такая проблема возникла три месяца назад, когда сосед установил в своей квартире кондиционер. Сложившейся ситуацией с журналистом URA.RU поделилась Галина Крупенина, чье жилье находится на улице Крауля, 57. «Наша квартира находится на Крауля, 57. Я живу в ней с 26-летним сыном Алексеем. У моего сына тяжела форма ДЦП. С тех пор, как наш сосед установил у себя в квартире кондиционер, наша жизнь превратилась в ад. Дело в том, что гул, идущий от соседа, мешает нам спать. Весь день я на ногах. Мне нужно высыпаться, чтобы потом я могла весь день заниматься сыном. Единственный выход для нас сейчас — это покинуть нашу квартиру», — посетовала Крупенина. По словам женщины, договорится с соседом не получается. «Сосед на встречу нам не идет. По его мнению, все хорошо. Я обращалась в разные инстанции, но все безрезультатно. Никто не хочет нам помочь. К сожалению, пока мы сталкиваемся только с осуждением и абсолютным безразличием», — поделилась Галина с журналистом агентства. Редакция URA.RU обратилась в ООО «УК „Верх-Исетская“». Компания обслуживает многоквартирный дом на Крауля, 57. Получить комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге 26-летний Алексей Крупенин с тяжелой формой ДЦП вынужден спать на кухне из-за гула в квартире. Проблема возникла после того, как сосед с первого этажа установил у себя в квартире кондиционер. Крупенин живет с мамой. Их квартира находится на 2 этаже на Крауля, 57. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга, которая уже 26 лет смотрит за единственным сыном с тяжелой формой ДЦП, вынуждена покинуть свою квартиру из-за гула, исходящего из соседской квартиры. По словам горожанки, такая проблема возникла три месяца назад, когда сосед установил в своей квартире кондиционер. Сложившейся ситуацией с журналистом URA.RU поделилась Галина Крупенина, чье жилье находится на улице Крауля, 57. «Наша квартира находится на Крауля, 57. Я живу в ней с 26-летним сыном Алексеем. У моего сына тяжела форма ДЦП. С тех пор, как наш сосед установил у себя в квартире кондиционер, наша жизнь превратилась в ад. Дело в том, что гул, идущий от соседа, мешает нам спать. Весь день я на ногах. Мне нужно высыпаться, чтобы потом я могла весь день заниматься сыном. Единственный выход для нас сейчас — это покинуть нашу квартиру», — посетовала Крупенина. По словам женщины, договорится с соседом не получается. «Сосед на встречу нам не идет. По его мнению, все хорошо. Я обращалась в разные инстанции, но все безрезультатно. Никто не хочет нам помочь. К сожалению, пока мы сталкиваемся только с осуждением и абсолютным безразличием», — поделилась Галина с журналистом агентства. Редакция URA.RU обратилась в ООО «УК „Верх-Исетская“». Компания обслуживает многоквартирный дом на Крауля, 57. Получить комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге 26-летний Алексей Крупенин с тяжелой формой ДЦП вынужден спать на кухне из-за гула в квартире. Проблема возникла после того, как сосед с первого этажа установил у себя в квартире кондиционер. Крупенин живет с мамой. Их квартира находится на 2 этаже на Крауля, 57.