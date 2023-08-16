Стало известно, о чем просила опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга мужа в СИЗО

Опекун погибшего Далера Бобиева просила мужа не лишать ее родительских прав

Вероника Наумова просила мужа не лишать ее родительских прав через суд Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Приемная мама шестилетнего погибшего Далера Бобиева Вероника Наумова во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга просила мужа не лишать ее родительских прав. В семье Наумовых трое несовершеннолетних детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник.

«Вероника Наумова на встрече со своим законным супругом Александром просила его не подавать заявление на лишение ее родительских прав на троих общих детей. Муж пожал плечами, сказал, что пока не решил, как поступить. Неоднозначный ответ Александра не удовлетворил Веронику. После этого она стала разговаривать с мужем на повышенных тонах», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась к адвокату опекуна Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось, так как адвоката не оказалось на месте.

В Екатеринбурге произошла громкая история с поисками шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. 26 июня опекунша заявила об исчезновении ребенка. Сотни людей искали Далера, но найти ребенка удалось только через три дня. 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Вся история поисков шестилетнего Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.