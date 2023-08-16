В Екатеринбурге избили репетировавшего киноактера

16 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге во время репетиции напали на актера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука во время репетиции. Он готовился сыграть сцену в художественном фильме «Угрюмка». «Студия для репетиций находится рядом со спортзалом, куда мог зайти любой желающий. Прямо во время репетиции ворвался нетрезвый молодой человек, и завязалась драка. Александр дал отпор нападавшему, но противник повалил его на землю и начал душить», — рассказали порталу Е1 коллеги Ткачука. Они добавили, что зачинщика драки удалось оттащить. После этого пострадавший написал заявление в полицию — силовики проводят проверку.

В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука во время репетиции. Он готовился сыграть сцену в художественном фильме «Угрюмка». «Студия для репетиций находится рядом со спортзалом, куда мог зайти любой желающий. Прямо во время репетиции ворвался нетрезвый молодой человек, и завязалась драка. Александр дал отпор нападавшему, но противник повалил его на землю и начал душить», — рассказали порталу Е1 коллеги Ткачука. Они добавили, что зачинщика драки удалось оттащить. После этого пострадавший написал заявление в полицию — силовики проводят проверку.