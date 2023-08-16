В Екатеринбурге избили репетировавшего киноактера

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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , полиция, росгвардия, наряд полиции
В Екатеринбурге во время репетиции напали на актера Фото:

В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука во время репетиции. Он готовился сыграть сцену в художественном фильме «Угрюмка».

«Студия для репетиций находится рядом со спортзалом, куда мог зайти любой желающий. Прямо во время репетиции ворвался нетрезвый молодой человек, и завязалась драка. Александр дал отпор нападавшему, но противник повалил его на землю и начал душить», — рассказали порталу Е1 коллеги Ткачука.

Они добавили, что зачинщика драки удалось оттащить. После этого пострадавший написал заявление в полицию — силовики проводят проверку.

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В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука во время репетиции. Он готовился сыграть сцену в художественном фильме «Угрюмка». «Студия для репетиций находится рядом со спортзалом, куда мог зайти любой желающий. Прямо во время репетиции ворвался нетрезвый молодой человек, и завязалась драка. Александр дал отпор нападавшему, но противник повалил его на землю и начал душить», — рассказали порталу Е1 коллеги Ткачука. Они добавили, что зачинщика драки удалось оттащить. После этого пострадавший написал заявление в полицию — силовики проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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