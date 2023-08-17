Челябинское УФАС просит оштрафовать МТС

17 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

МТС могут оштрафовать за рассылку рекламных смс без согласия абонентов Фото: Московец Илья © URA.RU Компанию МТС оштрафуют за отправку рекламного сообщения на телефон челябинца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области. «МТС Банк направил на телефон абонента рекламу услуг по оплате штрафов. Абонент свое согласие на это не давал. Компания будет оштрафована», — заявили в УФАС. Региональная служба предписала МТС прекратить отправлять сообщения на телефон мужчины. URA.RU направило запрос в представительство МТС в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Компанию МТС оштрафуют за отправку рекламного сообщения на телефон челябинца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области. «МТС Банк направил на телефон абонента рекламу услуг по оплате штрафов. Абонент свое согласие на это не давал. Компания будет оштрафована», — заявили в УФАС. Региональная служба предписала МТС прекратить отправлять сообщения на телефон мужчины. URA.RU направило запрос в представительство МТС в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.