В Челябинске отключат пять светофоров

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Силовики, Челябинская область, светофор, дорожный знак, знак перехода
Светофоры не будут работать на протяжении десяти часов Фото:

В нескольких районах Челябинска 18 августа на оживленных перекрестках отключат сразу пять светофоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«18 августа с 8 часов утра до 18 часов вечера часов отключат светофоры на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Косарева, Братьев Кашириных и Краснознаменной, а также на пересечении улицы Курчатова с улицами Воровского и Блюхера. С 9 утра и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Причину отключений в мэрии не уточнили. Водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на данных участках дорожной сети.

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В нескольких районах Челябинска 18 августа на оживленных перекрестках отключат сразу пять светофоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «18 августа с 8 часов утра до 18 часов вечера часов отключат светофоры на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Косарева, Братьев Кашириных и Краснознаменной, а также на пересечении улицы Курчатова с улицами Воровского и Блюхера. С 9 утра и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Причину отключений в мэрии не уточнили. Водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на данных участках дорожной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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