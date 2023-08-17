В Челябинске отключат пять светофоров

В нескольких районах Челябинска 18 августа на оживленных перекрестках отключат сразу пять светофоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«18 августа с 8 часов утра до 18 часов вечера часов отключат светофоры на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Косарева, Братьев Кашириных и Краснознаменной, а также на пересечении улицы Курчатова с улицами Воровского и Блюхера. С 9 утра и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
Причину отключений в мэрии не уточнили. Водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на данных участках дорожной сети.
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