По всей России ищут людей для работы на международной выставке, учрежденной Путиным

17 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Проживание и питание в Москве для победителей отборочного этапа будет оплачено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России стартовал конкурсный отбор гидов и экскурсоводов с регионов. Они будут участвовать в Международной выставке-форуме «Россия», учрежденной указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». «Стартовал конкурсный отбор гидов и экскурсоводов из регионов страны для участия в Международной выставке-форуме „Россия“. Участниками могут стать специалисты от 22 лет вне зависимости от региона проживания. Подать заявку можно с 15 августа 2023 года на сайте программы», — говорится в telegram-канале пресс-службы программы «Больше, чем путешествие». В конкурсе, помимо экскурсоводы и гидов, смогут принять участие сотрудники музеев, блогеры, краеведы, студенты старших курсов, которые обучаются на туристическом направлении. Согласно информации с портала Russia.ru , выставка-форум «Россия» была создана для того, чтобы открыть новые имена в туристическом бизнесе. Также такое мероприятие способно вдохновить гидов-экскурсоводов из разных регионов России. После прохождения отборочного этапа гиды смогут поучаствовать в выставке. Они будут проводить экскурсии для детей и официальных лиц. Они также смогут поучаствовать в работе флагманского гостевого центра, инфоцентров ВДНХ и павильонов выставки. Всего планируется провести 600 экскурсий за полгода, отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. «Специально для этого разработаны познавательные тематические маршруты в сфере энергетики, экологии, искусства, технологий. Появится и гастрономический маршрут. Особое внимание в экскурсионной программе будет уделено подрастающему поколению», — дополнила Наталья Виртуозова, ее слова приводит Russia.ru. Конкурсный отбор будет проходить по двум направлениям: «Москва и Московская область» и «Регионы». Победителям отборочного этапа оплатят проезд, проживание и питание в Москве. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею развития проектов для гидов и экскурсоводов. Такое решение он озвучил во время четвертого очного заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России стартовал конкурсный отбор гидов и экскурсоводов с регионов. Они будут участвовать в Международной выставке-форуме «Россия», учрежденной указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». «Стартовал конкурсный отбор гидов и экскурсоводов из регионов страны для участия в Международной выставке-форуме „Россия“. Участниками могут стать специалисты от 22 лет вне зависимости от региона проживания. Подать заявку можно с 15 августа 2023 года на сайте программы», — говорится в telegram-канале пресс-службы программы «Больше, чем путешествие». В конкурсе, помимо экскурсоводы и гидов, смогут принять участие сотрудники музеев, блогеры, краеведы, студенты старших курсов, которые обучаются на туристическом направлении. Согласно информации с портала Russia.ru, выставка-форум «Россия» была создана для того, чтобы открыть новые имена в туристическом бизнесе. Также такое мероприятие способно вдохновить гидов-экскурсоводов из разных регионов России. После прохождения отборочного этапа гиды смогут поучаствовать в выставке. Они будут проводить экскурсии для детей и официальных лиц. Они также смогут поучаствовать в работе флагманского гостевого центра, инфоцентров ВДНХ и павильонов выставки. Всего планируется провести 600 экскурсий за полгода, отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. «Специально для этого разработаны познавательные тематические маршруты в сфере энергетики, экологии, искусства, технологий. Появится и гастрономический маршрут. Особое внимание в экскурсионной программе будет уделено подрастающему поколению», — дополнила Наталья Виртуозова, ее слова приводит Russia.ru. Конкурсный отбор будет проходить по двум направлениям: «Москва и Московская область» и «Регионы». Победителям отборочного этапа оплатят проезд, проживание и питание в Москве. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею развития проектов для гидов и экскурсоводов. Такое решение он озвучил во время четвертого очного заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».