Полицейские установили устроившего взрыв во дворе дома челябинца. Фото, видео

17 августа 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Полицейские быстро выявили личность взорвавшего петарду челябинца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полицейские 17 августа установили личность челябинца устроившего во дворе дома взрыв. Как сообщили в пресс-службе главного управления УВД по региону, нарушителем оказался местный житель 1985 года рождения. «В Челябинске полицейские оперативно установили личность мужчины, взорвавшего пиротехническое изделие во дворе жилого дома в Тракторозаводском районе. Им оказался местный житель, 1985 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции», — рассказали URA.RU в полиции. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчина раскаялся и извинился перед испугавшимися соседями, которым доставил неудобства в ночное время. Петарду большой мощности челябинец взорвал во дворе жилого дома по улице Марченко. Расследование поставил на контроль начальник городского управления МВД, полковник полиции Андрей Меньшенин. Нарушителя выявили сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России. За ночной взрыв петарды на челябинца составили протокол об административном правонарушении Фото: пресс-служба Главного управления УВД по Челябинской области

Полицейские 17 августа установили личность челябинца устроившего во дворе дома взрыв. Как сообщили в пресс-службе главного управления УВД по региону, нарушителем оказался местный житель 1985 года рождения. «В Челябинске полицейские оперативно установили личность мужчины, взорвавшего пиротехническое изделие во дворе жилого дома в Тракторозаводском районе. Им оказался местный житель, 1985 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции», — рассказали URA.RU в полиции. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчина раскаялся и извинился перед испугавшимися соседями, которым доставил неудобства в ночное время. Петарду большой мощности челябинец взорвал во дворе жилого дома по улице Марченко. Расследование поставил на контроль начальник городского управления МВД, полковник полиции Андрей Меньшенин. Нарушителя выявили сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России.