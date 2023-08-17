17 августа 2023

В Челябинске 42 семьи получили бесплатные земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Челябинцы могут выбрать — участок или выплата Фото:

В Челябинске с начала года 42 семьи бесплатно получили земельный участок, еще 40 воспользовались правом на единовременную социальную выплату. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе мэрии.

«С начала 2023 года бесплатно предоставлено 42 земельных участка. Еще 40 многодетных семей воспользовались правом получения социальной выплаты взамен земли. В этом году с учетом индексации сумма выплаты, которая может быть направлена на улучшение жилищных условий, составляет 277,8 тысячи рублей», — сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

На текущий момент в Челябинске утвержден перечень из 70 земельных участков. Эти участки будут отданы тем гражданам, что имеют право получить землю бесплатно.

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В Челябинске с начала года 42 семьи бесплатно получили земельный участок, еще 40 воспользовались правом на единовременную социальную выплату. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе мэрии. «С начала 2023 года бесплатно предоставлено 42 земельных участка. Еще 40 многодетных семей воспользовались правом получения социальной выплаты взамен земли. В этом году с учетом индексации сумма выплаты, которая может быть направлена на улучшение жилищных условий, составляет 277,8 тысячи рублей», — сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. На текущий момент в Челябинске утвержден перечень из 70 земельных участков. Эти участки будут отданы тем гражданам, что имеют право получить землю бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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