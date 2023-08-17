В Челябинске 42 семьи получили бесплатные земельные участки

18 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Челябинцы могут выбрать — участок или выплата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала года 42 семьи бесплатно получили земельный участок, еще 40 воспользовались правом на единовременную социальную выплату. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе мэрии. «С начала 2023 года бесплатно предоставлено 42 земельных участка. Еще 40 многодетных семей воспользовались правом получения социальной выплаты взамен земли. В этом году с учетом индексации сумма выплаты, которая может быть направлена на улучшение жилищных условий, составляет 277,8 тысячи рублей», — сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. На текущий момент в Челябинске утвержден перечень из 70 земельных участков. Эти участки будут отданы тем гражданам, что имеют право получить землю бесплатно.

В Челябинске с начала года 42 семьи бесплатно получили земельный участок, еще 40 воспользовались правом на единовременную социальную выплату. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе мэрии. «С начала 2023 года бесплатно предоставлено 42 земельных участка. Еще 40 многодетных семей воспользовались правом получения социальной выплаты взамен земли. В этом году с учетом индексации сумма выплаты, которая может быть направлена на улучшение жилищных условий, составляет 277,8 тысячи рублей», — сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. На текущий момент в Челябинске утвержден перечень из 70 земельных участков. Эти участки будут отданы тем гражданам, что имеют право получить землю бесплатно.