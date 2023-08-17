Прокуратура добилась выдачи жизненно важного лекарства для ребенка-инвалида из Челябинска

18 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом с июня 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Курчатовского района города Челябинска добилась выдачи жизненно важного лекарства для 13-летнего ребенка-инвалида. Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом, положенным ему по закону, с июня 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Прокуратуры. «Установлено, что 13-летний подросток является инвалидом в связи с имеющимся заболеванием „фенилкетонурия“, которое входит в перечень редких (орфанных) заболеваний. В 2021 году ребенку назначен лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением правительства РФ. Однако ребенок с июня 2022 года им не обеспечивался», — сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры, с 2022 года представителю ребенка-инвалида приходилось обращаться к волонтерам и в благотворительные фонды с просьбой о помощи. Прокурор обратился в суд с требованиями обязать минздрав региона обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом в необходимом количестве до его отмены. Также министерство должно было выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Пока решение в законную силу не вступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Курчатовского района города Челябинска добилась выдачи жизненно важного лекарства для 13-летнего ребенка-инвалида. Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом, положенным ему по закону, с июня 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Прокуратуры. «Установлено, что 13-летний подросток является инвалидом в связи с имеющимся заболеванием „фенилкетонурия“, которое входит в перечень редких (орфанных) заболеваний. В 2021 году ребенку назначен лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением правительства РФ. Однако ребенок с июня 2022 года им не обеспечивался», — сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры, с 2022 года представителю ребенка-инвалида приходилось обращаться к волонтерам и в благотворительные фонды с просьбой о помощи. Прокурор обратился в суд с требованиями обязать минздрав региона обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом в необходимом количестве до его отмены. Также министерство должно было выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Пока решение в законную силу не вступило.