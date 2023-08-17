17 августа 2023

Прокуратура добилась выдачи жизненно важного лекарства для ребенка-инвалида из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, лекарство, ампула
Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом с июня 2022 года Фото:

Прокуратура Курчатовского района города Челябинска добилась выдачи жизненно важного лекарства для 13-летнего ребенка-инвалида. Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом, положенным ему по закону, с июня 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Прокуратуры.

«Установлено, что 13-летний подросток является инвалидом в связи с имеющимся заболеванием „фенилкетонурия“, которое входит в перечень редких (орфанных) заболеваний. В 2021 году ребенку назначен лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением правительства РФ. Однако ребенок с июня 2022 года им не обеспечивался», — сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, с 2022 года представителю ребенка-инвалида приходилось обращаться к волонтерам и в благотворительные фонды с просьбой о помощи. Прокурор обратился в суд с требованиями обязать минздрав региона обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом в необходимом количестве до его отмены. Также министерство должно было выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Пока решение в законную силу не вступило.

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Прокуратура Курчатовского района города Челябинска добилась выдачи жизненно важного лекарства для 13-летнего ребенка-инвалида. Подросток c редким заболеванием «фенилкетонурия» не обеспечивался препаратом, положенным ему по закону, с июня 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Прокуратуры. «Установлено, что 13-летний подросток является инвалидом в связи с имеющимся заболеванием „фенилкетонурия“, которое входит в перечень редких (орфанных) заболеваний. В 2021 году ребенку назначен лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением правительства РФ. Однако ребенок с июня 2022 года им не обеспечивался», — сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры, с 2022 года представителю ребенка-инвалида приходилось обращаться к волонтерам и в благотворительные фонды с просьбой о помощи. Прокурор обратился в суд с требованиями обязать минздрав региона обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом в необходимом количестве до его отмены. Также министерство должно было выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Пока решение в законную силу не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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