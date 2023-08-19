Тысячи екатеринбужцев пытаются вернуться домой из центра города
Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой из центра после праздничных мероприятий на День города. Читатели URA.RU отмечают, что движение по центральным улицам города парализовано.
«Движение в центре Екатеринбурга парализовано. Все начали разъезжаться после праздничного фейерверка. Улицы Челюскинцев, Малышева, Московская — все в глухих пробках», — рассказал читатель URA.RU. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в полночь в Екатеринбурге пятибалльные пробки.
Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.
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