19 августа 2023
18 августа 2023

Центр Екатеринбурга встал в пробки после Дня города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи екатеринбужцев пытаются вернуться домой из центра города Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой из центра после праздничных мероприятий на День города. Читатели URA.RU отмечают, что движение по центральным улицам города парализовано.

«Движение в центре Екатеринбурга парализовано. Все начали разъезжаться после праздничного фейерверка. Улицы Челюскинцев, Малышева, Московская — все в глухих пробках», — рассказал читатель URA.RU. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в полночь в Екатеринбурге пятибалльные пробки.

Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.

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Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой из центра после праздничных мероприятий на День города. Читатели URA.RU отмечают, что движение по центральным улицам города парализовано. «Движение в центре Екатеринбурга парализовано. Все начали разъезжаться после праздничного фейерверка. Улицы Челюскинцев, Малышева, Московская — все в глухих пробках», — рассказал читатель URA.RU. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в полночь в Екатеринбурге пятибалльные пробки. Екатеринбург 19 августа отмечает 300-летие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно рассказано, что сейчас происходит в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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