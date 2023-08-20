20 августа 2023

Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине

Вучич: экономика Евросоюза уничтожена из-за действий НАТО на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александр Вучич обвинил НАТО в уничтожении экономики Евросоюза Фото:
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Экономика Евросоюза уничтожена из-за действий НАТО на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

«Европейская экономика раздавлена из-за действий НАТО в конфликте на Украине», — сказал Вучич. Карлсон выложил в Twitter видео с главой Сербии. Сам журналист добавил, что экономика Германии уничтожается из-за разрушения администрацией США «Северных потоков».

Ранее обозреватель китайской прессы «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь заявил, что Европе придется заплатить огромную цену из-за действий НАТО на Украине. Он считает, что конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, а новый виток утащит экономику ЕС на дно.

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Экономика Евросоюза уничтожена из-за действий НАТО на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистом Такером Карлсоном. «Европейская экономика раздавлена из-за действий НАТО в конфликте на Украине», — сказал Вучич. Карлсон выложил в Twitter видео с главой Сербии. Сам журналист добавил, что экономика Германии уничтожается из-за разрушения администрацией США «Северных потоков». Ранее обозреватель китайской прессы «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь заявил, что Европе придется заплатить огромную цену из-за действий НАТО на Украине. Он считает, что конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, а новый виток утащит экономику ЕС на дно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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