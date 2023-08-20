Экономика Евросоюза уничтожена из-за действий НАТО на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
«Европейская экономика раздавлена из-за действий НАТО в конфликте на Украине», — сказал Вучич. Карлсон выложил в Twitter видео с главой Сербии. Сам журналист добавил, что экономика Германии уничтожается из-за разрушения администрацией США «Северных потоков».
Ранее обозреватель китайской прессы «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь заявил, что Европе придется заплатить огромную цену из-за действий НАТО на Украине. Он считает, что конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, а новый виток утащит экономику ЕС на дно.
Экономика Евросоюза уничтожена из-за действий НАТО на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистом Такером Карлсоном. «Европейская экономика раздавлена из-за действий НАТО в конфликте на Украине», — сказал Вучич. Карлсон выложил в Twitter видео с главой Сербии. Сам журналист добавил, что экономика Германии уничтожается из-за разрушения администрацией США «Северных потоков». Ранее обозреватель китайской прессы «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь заявил, что Европе придется заплатить огромную цену из-за действий НАТО на Украине. Он считает, что конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, а новый виток утащит экономику ЕС на дно.