В порту Санкт-Петербурга произошла утечка мазута. Фото

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В результате утечки в акваторию попало порядка 50-100 килограммов нефтепродуктов
В результате утечки в акваторию попало порядка 50-100 килограммов нефтепродуктов Фото:

В порту Петербурга произошел разлив нефтепродуктов, когда рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. Об этом сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

«Поступило сообщение, что в порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов», — пишет транспортная полиция в официальном telegram-канале. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники транспортной полиции для выяснения обстоятельств и оценки масштабов утечки.

В результате утечки в акваторию попало порядка 50-100 килограммов нефтепродуктов. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий разлива, чтобы минимизировать возможный ущерб окружающей среде. Последствия разлива на данный момент устранены. О происшествии своевременно проинформированы все заинтересованные организации. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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В порту Петербурга произошел разлив нефтепродуктов, когда рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. Об этом сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа. «Поступило сообщение, что в порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов», — пишет транспортная полиция в официальном telegram-канале. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники транспортной полиции для выяснения обстоятельств и оценки масштабов утечки. В результате утечки в акваторию попало порядка 50-100 килограммов нефтепродуктов. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий разлива, чтобы минимизировать возможный ущерб окружающей среде. Последствия разлива на данный момент устранены. О происшествии своевременно проинформированы все заинтересованные организации. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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