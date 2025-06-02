В порту Петербурга произошел разлив нефтепродуктов, когда рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. Об этом сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.
«Поступило сообщение, что в порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов», — пишет транспортная полиция в официальном telegram-канале. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники транспортной полиции для выяснения обстоятельств и оценки масштабов утечки.
В результате утечки в акваторию попало порядка 50-100 килограммов нефтепродуктов. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий разлива, чтобы минимизировать возможный ущерб окружающей среде. Последствия разлива на данный момент устранены. О происшествии своевременно проинформированы все заинтересованные организации. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.