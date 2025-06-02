Алиханов: ушедшие из РФ компании не заявляли о возвращении

Официальных запросов от зарубежных компаний по поводу возобновления деятельности на российском рынке не поступало. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Западные коллеги <...> официально к нам за возвратом не обращаются», — заявил Алиханов в ходе беседы с РИА Новости. Он связал это с тем, что торговая политика России претерпела изменения в пользу взвешенного протекционизма.
По словам Алиханова, Россия намерена более тщательно отбирать компании, желающие работать на рынке. Обязательными условиями становятся партнерство с российскими резидентами и контроль с их стороны, а также локализация производства и технологий на территории России, включая выпуск ключевого сырья и компонентов.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возвращение иностранных компаний на российский рынок должно происходить на условиях, отвечающих интересам страны. По словам главы государства, отечественный бизнес должен заранее определить для себя наиболее благоприятные параметры сотрудничества, передает RT.
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