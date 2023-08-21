В Полевском 5-летний ребенок выпал из окна

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Виды Екатеринбурга, кот, домашние животные, домашний питомец, окно
5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком Фото:

В Полевском (Свердловская область) 5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком. Несовершеннолетний выпал с третьего этажа. Инцидент произошел 19 августа. Ребенок получил множественные переломы.

«Вечером 19 августа в городскую больницу доставлен пятилетний ребенок с множественными переломами пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Мальчик выпал с третьего окна, когда играл с котенком», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего жилого дома. Мать оставила троих детей дома. Оставшись без присмотра, малыш забрался на табурет, оперся на москитную сетку и вывалился из окна. В результате инцидента ребенок выжил, но он находится в реанимации.

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В Полевском (Свердловская область) 5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком. Несовершеннолетний выпал с третьего этажа. Инцидент произошел 19 августа. Ребенок получил множественные переломы. «Вечером 19 августа в городскую больницу доставлен пятилетний ребенок с множественными переломами пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Мальчик выпал с третьего окна, когда играл с котенком», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего жилого дома. Мать оставила троих детей дома. Оставшись без присмотра, малыш забрался на табурет, оперся на москитную сетку и вывалился из окна. В результате инцидента ребенок выжил, но он находится в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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