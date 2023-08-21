В Полевском 5-летний ребенок выпал из окна

21 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Полевском (Свердловская область) 5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком. Несовершеннолетний выпал с третьего этажа. Инцидент произошел 19 августа. Ребенок получил множественные переломы. «Вечером 19 августа в городскую больницу доставлен пятилетний ребенок с множественными переломами пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Мальчик выпал с третьего окна, когда играл с котенком», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего жилого дома. Мать оставила троих детей дома. Оставшись без присмотра, малыш забрался на табурет, оперся на москитную сетку и вывалился из окна. В результате инцидента ребенок выжил, но он находится в реанимации.

В Полевском (Свердловская область) 5-летний ребенок выпал из окна, когда играл с котенком. Несовершеннолетний выпал с третьего этажа. Инцидент произошел 19 августа. Ребенок получил множественные переломы. «Вечером 19 августа в городскую больницу доставлен пятилетний ребенок с множественными переломами пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Мальчик выпал с третьего окна, когда играл с котенком», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего жилого дома. Мать оставила троих детей дома. Оставшись без присмотра, малыш забрался на табурет, оперся на москитную сетку и вывалился из окна. В результате инцидента ребенок выжил, но он находится в реанимации.