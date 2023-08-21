В Свердловскую область поступили новые 100-рублевые купюры. Фото 22 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 + На Средний Урал завезли новые 100-рублевые купюры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые купюры номиналом в 100 рублей образца 2022 года поступили в банки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Ранее URA.RU писало, что в банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые купюры номиналом в 100 рублей образца 2022 года поступили в банки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Ранее URA.RU писало, что в банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям