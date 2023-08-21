21 августа 2023

В Свердловскую область поступили новые 100-рублевые купюры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, купюры, фабрика, печать, экономика, инфляция, печатная продукция, сто рублей, банкноты, 100, рубли, гознак, печатный станок, стагнация, эмиссия
На Средний Урал завезли новые 100-рублевые купюры Фото:

Новые купюры номиналом в 100 рублей образца 2022 года поступили в банки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Ранее URA.RU писало, что в банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года.

Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва
Фото:

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Новые купюры номиналом в 100 рублей образца 2022 года поступили в банки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Ранее URA.RU писало, что в банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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