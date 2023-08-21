Новые купюры номиналом в 100 рублей образца 2022 года поступили в банки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
«Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.
На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Ранее URA.RU писало, что в банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.