В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Перекрытие продлится до 27 августа 23:00 Фото:

В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки из-за ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU 22 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничивается движение транспорта на пересечении Горького и Первой Пятилетки до 23:00 27 августа», — уточнили в мэрии.

На участке будут ремонтировать стрелочные узлы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Причиной перекрытия стал ремонт стрелочных путей
Причиной перекрытия стал ремонт стрелочных путей

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В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки из-за ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU 22 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничивается движение транспорта на пересечении Горького и Первой Пятилетки до 23:00 27 августа», — уточнили в мэрии. На участке будут ремонтировать стрелочные узлы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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