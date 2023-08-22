Перекрытие продлится до 27 августа 23:00
В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки из-за ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU 22 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
«Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничивается движение транспорта на пересечении Горького и Первой Пятилетки до 23:00 27 августа», — уточнили в мэрии.
На участке будут ремонтировать стрелочные узлы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Причиной перекрытия стал ремонт стрелочных путей
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