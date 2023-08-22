В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки. Карта

22 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Перекрытие продлится до 27 августа 23:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки из-за ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU 22 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничивается движение транспорта на пересечении Горького и Первой Пятилетки до 23:00 27 августа», — уточнили в мэрии. На участке будут ремонтировать стрелочные узлы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Причиной перекрытия стал ремонт стрелочных путей карта: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске перекроют перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки из-за ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU 22 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Ограничивается движение транспорта на пересечении Горького и Первой Пятилетки до 23:00 27 августа», — уточнили в мэрии. На участке будут ремонтировать стрелочные узлы. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.