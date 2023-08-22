Силовики добились отставки главы челябинского поселка

Руководителя Баландинского поселения Готовца уволили в связи с утратой доверия

23 августа 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Главе Баландино Андрею Готовцу придется вернуться в бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура добилась отставки главы поселка в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 23 августа в надзорном ведомстве региона. Согласно базе судебных дел, антикоррупционное законодательство нарушил руководитель Баландинского сельского поселения Андрей Готовец. «Выборное должностное лицо органа местного самоуправления одновременно занималось предпринимательской деятельностью. Кроме того, в декларации о доходах за 2021 год главой сельского поселения указаны недостоверные сведения. Не рассматривая представление прокуратуры о прекращении его полномочий, совет депутатов удовлетворил заявление главы об отставке по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Однако прокуратура района обратилась в суд с иском о признании незаконными бездействия совета депутатов, отмене решения о досрочном прекращении полномочий главы поселения в связи с отставкой по собственному желанию и прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Красноармейский райсуд 11 мая удовлетворил требования прокурора, а Челябинский областной суд отклонил апелляцию на это решение. Согласно базе данных суда, речь идет о главе Баландинского сельского поселения Андрее Готовце.

Прокуратура добилась отставки главы поселка в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 23 августа в надзорном ведомстве региона. Согласно базе судебных дел, антикоррупционное законодательство нарушил руководитель Баландинского сельского поселения Андрей Готовец. «Выборное должностное лицо органа местного самоуправления одновременно занималось предпринимательской деятельностью. Кроме того, в декларации о доходах за 2021 год главой сельского поселения указаны недостоверные сведения. Не рассматривая представление прокуратуры о прекращении его полномочий, совет депутатов удовлетворил заявление главы об отставке по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Однако прокуратура района обратилась в суд с иском о признании незаконными бездействия совета депутатов, отмене решения о досрочном прекращении полномочий главы поселения в связи с отставкой по собственному желанию и прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Красноармейский райсуд 11 мая удовлетворил требования прокурора, а Челябинский областной суд отклонил апелляцию на это решение. Согласно базе данных суда, речь идет о главе Баландинского сельского поселения Андрее Готовце.