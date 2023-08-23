Светофоры отключат 24 августа из-за ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 24 августа отключат светофоры на оживленных перекрестках Центрального, Ленинского и Калининского районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8:00 до 18:00 24 августа светофоры отключат на пересечении улиц Энгельса и Худякова и улицы Руставели и дороги „Меридиан“. С 9:00 и до окончания работ перестанут работать светофоры на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. С 13:30 отключение коснется улиц Университетская набережная и Академика Макеева», — уточнили URA.RU в мэрии.

Причиной стал плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность на отключенных перекрестках.

Отключение на Энгельса — Худякова и «Меридиан» — Руставели продлится с 8:00 до 18:00 скрин: сервис «Яндекс Карты»