В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках. Карта

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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, светофор, дорожный знак, светофор не работает, ограничение по скорости, знак 40
Светофоры отключат 24 августа из-за ремонтных работ Фото:

В Челябинске 24 августа отключат светофоры на оживленных перекрестках Центрального, Ленинского и Калининского районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8:00 до 18:00 24 августа светофоры отключат на пересечении улиц Энгельса и Худякова и улицы Руставели и дороги „Меридиан“. С 9:00 и до окончания работ перестанут работать светофоры на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. С 13:30 отключение коснется улиц Университетская набережная и Академика Макеева», — уточнили URA.RU в мэрии.

Причиной стал плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность на отключенных перекрестках.

Отключение на Энгельса — Худякова и «Меридиан» — Руставели продлится с 8:00 до 18:00
Отключение на Энгельса — Худякова и «Меридиан» — Руставели продлится с 8:00 до 18:00
Точного времени включения светофоров на Братьев Кашириных — Салавата Юлаева и Университетская Набережная — Академика Макеева нет
Точного времени включения светофоров на Братьев Кашириных — Салавата Юлаева и Университетская Набережная — Академика Макеева нет

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В Челябинске 24 августа отключат светофоры на оживленных перекрестках Центрального, Ленинского и Калининского районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 до 18:00 24 августа светофоры отключат на пересечении улиц Энгельса и Худякова и улицы Руставели и дороги „Меридиан“. С 9:00 и до окончания работ перестанут работать светофоры на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. С 13:30 отключение коснется улиц Университетская набережная и Академика Макеева», — уточнили URA.RU в мэрии. Причиной стал плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность на отключенных перекрестках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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