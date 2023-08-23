В Челябинске 24 августа отключат светофоры на оживленных перекрестках Центрального, Ленинского и Калининского районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 8:00 до 18:00 24 августа светофоры отключат на пересечении улиц Энгельса и Худякова и улицы Руставели и дороги „Меридиан“. С 9:00 и до окончания работ перестанут работать светофоры на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. С 13:30 отключение коснется улиц Университетская набережная и Академика Макеева», — уточнили URA.RU в мэрии.
Причиной стал плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность на отключенных перекрестках.
Отключение на Энгельса — Худякова и «Меридиан» — Руставели продлится с 8:00 до 18:00
скрин: сервис «Яндекс Карты»
Точного времени включения светофоров на Братьев Кашириных — Салавата Юлаева и Университетская Набережная — Академика Макеева нет
В Челябинске 24 августа отключат светофоры на оживленных перекрестках Центрального, Ленинского и Калининского районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 до 18:00 24 августа светофоры отключат на пересечении улиц Энгельса и Худякова и улицы Руставели и дороги „Меридиан“. С 9:00 и до окончания работ перестанут работать светофоры на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. С 13:30 отключение коснется улиц Университетская набережная и Академика Макеева», — уточнили URA.RU в мэрии. Причиной стал плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность на отключенных перекрестках.