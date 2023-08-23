Челябинские призывники получат по 50 тысяч рублей за подписание контракта

Челябинцы получат деньги за подписание контракта во время службы по призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области, подписавшие военный контракт во время службы по призыву, получат от региона 50 тысяч рублей. Такое решение приняли во время заседания заксобрания 24 августа, передает корреспондент URA.RU.

«На единовременную выплату могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по призыву военкоматами Челябинской области и заключившие во время прохождения службы контракт с МО РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Данную инициативу внес губернатор области Алексей Текслер», — уточнили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

Там отметили, что также на выплату от региона смогут рассчитывать призывники из других субъектов РФ. Оплата будет производиться в том случае, если призывники служат в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Челябинской области.

Также для челябинцев, которые подпишут контракт во время службы по призыву определили допвыплаты. Их несовершеннолетним детям будет единоразово выплачено 20 тысяч рублей.