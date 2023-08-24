Заключенного, напавшего на челябинских конвоиров, будут судить

Напавшего на конвоиров осужденного будут судить вновь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Напавшего на конвоиров в суде Кыштыма (Челябинская область) заключенного будут судить. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по региону (СКР), уголовное дело расследовалось по двум статьям УК РФ.

«В Челябинской области предстанет перед судом заключенный, сбежавший из-под стражи. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в СКР.

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года обвиняемый напал на двух полицейских отделения охраны и конвоирования. Намереваясь сбежать после оглашения приговора по делу об убийстве, мужчина нанес заранее изготовленными металлическими колюще-режущими предметами множественные удары в область головы и туловища. Воспользовавшись смятением конвоиров, осужденный выбежал из здания суда на улицу, где был задержан.

Двое полицейских, которые не обыскали заключенного перед отправкой в суд, также ждут суда. Конвоиры, на которых мужчина напал, проходят в качестве потерпевших.