Заключенного, напавшего на челябинских конвоиров, будут судить

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Напавшего на конвоиров осужденного будут судить вновь Фото:

Напавшего на конвоиров в суде Кыштыма (Челябинская область) заключенного будут судить. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по региону (СКР), уголовное дело расследовалось по двум статьям УК РФ.

«В Челябинской области предстанет перед судом заключенный, сбежавший из-под стражи. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в СКР.

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года обвиняемый напал на двух полицейских отделения охраны и конвоирования. Намереваясь сбежать после оглашения приговора по делу об убийстве, мужчина нанес заранее изготовленными металлическими колюще-режущими предметами множественные удары в область головы и туловища. Воспользовавшись смятением конвоиров, осужденный выбежал из здания суда на улицу, где был задержан.

Двое полицейских, которые не обыскали заключенного перед отправкой в суд, также ждут суда. Конвоиры, на которых мужчина напал, проходят в качестве потерпевших.

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Напавшего на конвоиров в суде Кыштыма (Челябинская область) заключенного будут судить. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по региону (СКР), уголовное дело расследовалось по двум статьям УК РФ. «В Челябинской области предстанет перед судом заключенный, сбежавший из-под стражи. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в СКР. Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года обвиняемый напал на двух полицейских отделения охраны и конвоирования. Намереваясь сбежать после оглашения приговора по делу об убийстве, мужчина нанес заранее изготовленными металлическими колюще-режущими предметами множественные удары в область головы и туловища. Воспользовавшись смятением конвоиров, осужденный выбежал из здания суда на улицу, где был задержан. Двое полицейских, которые не обыскали заключенного перед отправкой в суд, также ждут суда. Конвоиры, на которых мужчина напал, проходят в качестве потерпевших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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