25 августа 2023

Пермяки выступили против ночной торговли алкоголем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Монстрация на Вторчермете. Екатеринбург, алкоголизм, пьяный, алкоголик, распитие спиртных напитков
Пермяки пожаловались общественникам на ночную торговлю алкоголем Фото:

Пермяки пожаловались на ночную торговлю алкоголем на улице адмирала Нахимова. Об этом рассказали представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте».

«Жители дома № 16 на улице адмирала Нахимова в Перми пожаловались на расположенный в их доме круглосуточный магазин. Торговая точка незаконно реализует алкоголь ночью», — сообщили в посте общественники.

По словам фронтовиков, горожане уже десять лет ведут борьбу с магазином, торгующим спиртным после 23-х часов вечера. Из-за любителей спиртного, жители не могут спокойно спать. Пьяницы кричат, дерутся и справляют нужду прямо под окнами многоквартирных домов.

Общественники призвали власти Перми провести проверку по жалобе жителей и принять соответствующие меры. Они намерены держать на контроле решение этого вопроса.

Ранее горожане пожаловались на круглосуточный магазин на улице Краснополянской, 24 в Перми. Местные жители заметили, что торговая точка нарушала правила продажи спиртного в ночное время.

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Пермяки пожаловались на ночную торговлю алкоголем на улице адмирала Нахимова. Об этом рассказали представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте». «Жители дома № 16 на улице адмирала Нахимова в Перми пожаловались на расположенный в их доме круглосуточный магазин. Торговая точка незаконно реализует алкоголь ночью», — сообщили в посте общественники. По словам фронтовиков, горожане уже десять лет ведут борьбу с магазином, торгующим спиртным после 23-х часов вечера. Из-за любителей спиртного, жители не могут спокойно спать. Пьяницы кричат, дерутся и справляют нужду прямо под окнами многоквартирных домов. Общественники призвали власти Перми провести проверку по жалобе жителей и принять соответствующие меры. Они намерены держать на контроле решение этого вопроса. Ранее горожане пожаловались на круглосуточный магазин на улице Краснополянской, 24 в Перми. Местные жители заметили, что торговая точка нарушала правила продажи спиртного в ночное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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