Посол Украины Макеев: в воздухе ВСУ лишены власти над своей страной 27 августа 2023 в 00:19 Размер текста - 17 + Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали Украине истребители F-16 Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Киев не имеет воздушного суверенитета над своей территорией. Об этом пишет немецкая газета Merkur. «Украина не имеет воздушного суверенитета над своей территорией. Вот почему так важна поставка истребителей F-16: Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали F-16», — отметил Макеев, комментируя необходимость поставок американских истребителей. Его цитирует Merkur . Что касается немецких крылатых ракет «Таурус», то Макеев заявил, что они ведут «очень прагматичные и предметные переговоры». Украина давно требует от Германии организовать поставку этих ракет. К Ранее Newsweek указал на бесполезность истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению, считает американский обозреватель Марк Дэвис. Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Киев не имеет воздушного суверенитета над своей территорией. Об этом пишет немецкая газета Merkur. «Украина не имеет воздушного суверенитета над своей территорией. Вот почему так важна поставка истребителей F-16: Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали F-16», — отметил Макеев, комментируя необходимость поставок американских истребителей. Его цитирует Merkur. Что касается немецких крылатых ракет «Таурус», то Макеев заявил, что они ведут «очень прагматичные и предметные переговоры». Украина давно требует от Германии организовать поставку этих ракет. К Ранее Newsweek указал на бесполезность истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению, считает американский обозреватель Марк Дэвис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям