В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на несколько суток

28 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

МЧС советует челябинцам скорректировать планы с учетом сильнейших дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Циклон принесет в Челябинскую область сильнейшие ливни с 28 по 30 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС. «В связи с прохождением циклона во второй половине дня 28 августа, ночью и днем 29—30 августа в Челябинской области ожидаются дожди. Местами они будут сильными и очень сильными», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом существенно снизится температура. Днем в регионе в эти даты ожидается 12-15 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 3-8 градусов.

Циклон принесет в Челябинскую область сильнейшие ливни с 28 по 30 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС. «В связи с прохождением циклона во второй половине дня 28 августа, ночью и днем 29—30 августа в Челябинской области ожидаются дожди. Местами они будут сильными и очень сильными», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом существенно снизится температура. Днем в регионе в эти даты ожидается 12-15 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 3-8 градусов.