27 августа 2023

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на несколько суток

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
МЧС советует челябинцам скорректировать планы с учетом сильнейших дождей Фото:

Циклон принесет в Челябинскую область сильнейшие ливни с 28 по 30 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.

«В связи с прохождением циклона во второй половине дня 28 августа, ночью и днем 29—30 августа в Челябинской области ожидаются дожди. Местами они будут сильными и очень сильными», — говорится в тексте штормового предупреждения.

При этом существенно снизится температура. Днем в регионе в эти даты ожидается 12-15 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 3-8 градусов.

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Циклон принесет в Челябинскую область сильнейшие ливни с 28 по 30 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС. «В связи с прохождением циклона во второй половине дня 28 августа, ночью и днем 29—30 августа в Челябинской области ожидаются дожди. Местами они будут сильными и очень сильными», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом существенно снизится температура. Днем в регионе в эти даты ожидается 12-15 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 3-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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