В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на несколько суток

МЧС советует челябинцам скорректировать планы с учетом сильнейших дождей
Циклон принесет в Челябинскую область сильнейшие ливни с 28 по 30 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.
«В связи с прохождением циклона во второй половине дня 28 августа, ночью и днем 29—30 августа в Челябинской области ожидаются дожди. Местами они будут сильными и очень сильными», — говорится в тексте штормового предупреждения.
При этом существенно снизится температура. Днем в регионе в эти даты ожидается 12-15 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 3-8 градусов.
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