В Екатеринбурге взвинтили цены на такси из-за непогоды

28 августа 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Цены на такси выросли в уральской столице из-за сильного дождя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мощный ливень в Екатеринбурге сыграл на руку службам такси. Из-за непогоды и пробок 28 августа таксисты взвинтили цены на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 350 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с более отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит порядка 900 рублей», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге цены на такси подскочили в три раза из-за грозы. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, стояли в три раза дороже.

Мощный ливень в Екатеринбурге сыграл на руку службам такси. Из-за непогоды и пробок 28 августа таксисты взвинтили цены на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 350 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с более отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит порядка 900 рублей», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге цены на такси подскочили в три раза из-за грозы. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, стояли в три раза дороже.