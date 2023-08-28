В Екатеринбурге взвинтили цены на такси из-за непогоды

Мощный ливень в Екатеринбурге сыграл на руку службам такси. Из-за непогоды и пробок 28 августа таксисты взвинтили цены на свои услуги в два-три раза. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей. Например, от Карла Либкнехта до Площади 1905 стоимость составит 350 рублей, столько же — от мэрии Екатеринбурга до областного правительства. Куда хуже обстоят дела с более отдаленными районами. Поездка из центра города до Мичуринского составит порядка 900 рублей», — делятся собеседники агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге цены на такси подскочили в три раза из-за грозы. Поездки, которые обычно обходятся в 120 рублей, стояли в три раза дороже.
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