Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

28 августа 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Гигантские пробки образовались из-за дождливой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург встал в гигантских пробках, сообщают читатели URA.RU. Причиной стала непогода, которая установилась в уральской столице. «Даже на трамвае невозможно проехать. Машины все перегородили. Такая же ситуация с троллейбусами. Стоит весь город. А всего-навсего дождь пошел у нас», — делятся читатели агентства. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самая сложная ситуация сейчас наблюдается на проспекте Ленина, улицах Малышева и Куйбышева. Также движение осложнено на улицах 8 Марта, Московской, Карла Либкнехта и Восточной. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге взвинтили цены на такси из-за непогоды. Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей.

Екатеринбург встал в гигантских пробках, сообщают читатели URA.RU. Причиной стала непогода, которая установилась в уральской столице. «Даже на трамвае невозможно проехать. Машины все перегородили. Такая же ситуация с троллейбусами. Стоит весь город. А всего-навсего дождь пошел у нас», — делятся читатели агентства. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самая сложная ситуация сейчас наблюдается на проспекте Ленина, улицах Малышева и Куйбышева. Также движение осложнено на улицах 8 Марта, Московской, Карла Либкнехта и Восточной. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге взвинтили цены на такси из-за непогоды. Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей.