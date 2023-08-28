Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

Екатеринбург встал в гигантских пробках, сообщают читатели URA.RU. Причиной стала непогода, которая установилась в уральской столице.
«Даже на трамвае невозможно проехать. Машины все перегородили. Такая же ситуация с троллейбусами. Стоит весь город. А всего-навсего дождь пошел у нас», — делятся читатели агентства.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», самая сложная ситуация сейчас наблюдается на проспекте Ленина, улицах Малышева и Куйбышева. Также движение осложнено на улицах 8 Марта, Московской, Карла Либкнехта и Восточной.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге взвинтили цены на такси из-за непогоды. Поездка по центру города обойдется не меньше чем в 300 рублей, хотя раньше сумма не превышала 100-150 рублей.
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