В центре Перми упавшее дерево перегородило трамвайные пути. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, оградительная лента, упавшее дерево, стихия
Дерево также повредило опору ЛЭП Фото:

В Перми на улице Революции около ТЦ «Семь пятниц» дерево упало на трамвайные пути и повредило линии электропередач. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Дерево упало на трамвайные пути и повредило опору ЛЭП», — передает корреспондент. Также была повреждена ограда краевой больницы.

Представители муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» пояснили, что причиной падения дерева могли стать ветер и старость самого многолетнего растения. На устранение причины уйдет около двух часов. Предварительно, пострадавших нет.

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В Перми на улице Революции около ТЦ «Семь пятниц» дерево упало на трамвайные пути и повредило линии электропередач. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Дерево упало на трамвайные пути и повредило опору ЛЭП», — передает корреспондент. Также была повреждена ограда краевой больницы. Представители муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» пояснили, что причиной падения дерева могли стать ветер и старость самого многолетнего растения. На устранение причины уйдет около двух часов. Предварительно, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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