Дерево также повредило опору ЛЭП
В Перми на улице Революции около ТЦ «Семь пятниц» дерево упало на трамвайные пути и повредило линии электропередач. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Дерево упало на трамвайные пути и повредило опору ЛЭП», — передает корреспондент. Также была повреждена ограда краевой больницы.
Представители муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» пояснили, что причиной падения дерева могли стать ветер и старость самого многолетнего растения. На устранение причины уйдет около двух часов. Предварительно, пострадавших нет.
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