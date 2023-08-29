Дерево также повредило опору ЛЭП Фото: Московец Илья © URA.RU

В Перми на улице Революции около ТЦ «Семь пятниц» дерево упало на трамвайные пути и повредило линии электропередач. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Дерево упало на трамвайные пути и повредило опору ЛЭП», — передает корреспондент. Также была повреждена ограда краевой больницы.

Представители муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» пояснили, что причиной падения дерева могли стать ветер и старость самого многолетнего растения. На устранение причины уйдет около двух часов. Предварительно, пострадавших нет.