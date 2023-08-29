Пермяки стали чаще ездить в Лихтенштейн и Монако

© Служба новостей «URA.RU»
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33 Майская прогулка. Екатеринбург, нет войне, полет, мирное небо, самолет
Самым популярным заграничным направлением у пермяков стала Турция Фото:

Жители Пермского края в 2023 году стали больше путешествовать по дальним странам. Среди направлений на которые у пермяков неожиданно вырос спрос оказались Монако, Лихтенштейн, Куба, Камбоджа и другие, рассказали URA.RU в пресс-службе «Мегафона». В компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге.

«Среди направлений, к которым у пермяков появился интерес в этом году, Куба, Монако, Сейшельские острова, Оман, Лихтенштейн, Камбоджа и Гонконг», — рассказали в пресс-службе. В текущем году пермяки стали чаще выезжать за границу (на 36% чаще, чем в предыдущем году).

Самым популярным направлением у жителей региона традиционно стала Турция — ее выбирал каждый пятый пермяк, который уезжал за границу. Всего жители края побывали за год в 115 странах. Пермяки стали чаще выбирать для отдыха Вьетнам, Тайланд, Бразилию, Египет, Индонезию, Шри-Ланку, Малайзию.

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Жители Пермского края в 2023 году стали больше путешествовать по дальним странам. Среди направлений на которые у пермяков неожиданно вырос спрос оказались Монако, Лихтенштейн, Куба, Камбоджа и другие, рассказали URA.RU в пресс-службе «Мегафона». В компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге. «Среди направлений, к которым у пермяков появился интерес в этом году, Куба, Монако, Сейшельские острова, Оман, Лихтенштейн, Камбоджа и Гонконг», — рассказали в пресс-службе. В текущем году пермяки стали чаще выезжать за границу (на 36% чаще, чем в предыдущем году). Самым популярным направлением у жителей региона традиционно стала Турция — ее выбирал каждый пятый пермяк, который уезжал за границу. Всего жители края побывали за год в 115 странах. Пермяки стали чаще выбирать для отдыха Вьетнам, Тайланд, Бразилию, Египет, Индонезию, Шри-Ланку, Малайзию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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