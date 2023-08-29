Для новой гимназии в Екатеринбурге ищут промышленного партнера ради беспилотников

30 августа 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Гимназия №40 оснащена всем необходимым, в том числе для проектирования и эксплуатации беспилотников Фото: Московец Илья © URA.RU Для новой гимназии №40, которую открыли на Мичурина, 181, будут искать промышленного партнера. Учреждение обладает всеми мощностями, чтобы готовить востребованных специалистов, в том числе в сфере создания и управления беспилотниками, со школьной скамьи. Об этом на открытии гимназии заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Практика наличия промышленного партнера сформирована в средних специальный учреждениях, но учитывая то оснащение и инфраструктуру, которые созданы в 40-й гимназии, здесь тоже должен быть промышленный партнер, причем серьезного уровня. Если мы говорим про проектирование и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов — а такие задачи нашим промышленным предприятиям ставятся, то естественно, кадры надо готовить со школьной скамьи», — отметил Орлов. В Екатеринбурге торжественно открыли школу № 40 на улице Мичурина, 181. Высота гимназии — четыре этажа, корпус рассчитан на 1025 учащихся. В здании есть актовый зал на 430 мест, прогулочное место на крыше, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы.

Для новой гимназии №40, которую открыли на Мичурина, 181, будут искать промышленного партнера. Учреждение обладает всеми мощностями, чтобы готовить востребованных специалистов, в том числе в сфере создания и управления беспилотниками, со школьной скамьи. Об этом на открытии гимназии заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Практика наличия промышленного партнера сформирована в средних специальный учреждениях, но учитывая то оснащение и инфраструктуру, которые созданы в 40-й гимназии, здесь тоже должен быть промышленный партнер, причем серьезного уровня. Если мы говорим про проектирование и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов — а такие задачи нашим промышленным предприятиям ставятся, то естественно, кадры надо готовить со школьной скамьи», — отметил Орлов. В Екатеринбурге торжественно открыли школу № 40 на улице Мичурина, 181. Высота гимназии — четыре этажа, корпус рассчитан на 1025 учащихся. В здании есть актовый зал на 430 мест, прогулочное место на крыше, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы.