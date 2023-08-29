29 августа 2023

Для новой гимназии в Екатеринбурге ищут промышленного партнера ради беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург, орлов алексей
Гимназия №40 оснащена всем необходимым, в том числе для проектирования и эксплуатации беспилотников Фото:

Для новой гимназии №40, которую открыли на Мичурина, 181, будут искать промышленного партнера. Учреждение обладает всеми мощностями, чтобы готовить востребованных специалистов, в том числе в сфере создания и управления беспилотниками, со школьной скамьи. Об этом на открытии гимназии заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Практика наличия промышленного партнера сформирована в средних специальный учреждениях, но учитывая то оснащение и инфраструктуру, которые созданы в 40-й гимназии, здесь тоже должен быть промышленный партнер, причем серьезного уровня. Если мы говорим про проектирование и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов — а такие задачи нашим промышленным предприятиям ставятся, то естественно, кадры надо готовить со школьной скамьи», — отметил Орлов.

В Екатеринбурге торжественно открыли школу № 40 на улице Мичурина, 181. Высота гимназии — четыре этажа, корпус рассчитан на 1025 учащихся. В здании есть актовый зал на 430 мест, прогулочное место на крыше, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы.

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Для новой гимназии №40, которую открыли на Мичурина, 181, будут искать промышленного партнера. Учреждение обладает всеми мощностями, чтобы готовить востребованных специалистов, в том числе в сфере создания и управления беспилотниками, со школьной скамьи. Об этом на открытии гимназии заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Практика наличия промышленного партнера сформирована в средних специальный учреждениях, но учитывая то оснащение и инфраструктуру, которые созданы в 40-й гимназии, здесь тоже должен быть промышленный партнер, причем серьезного уровня. Если мы говорим про проектирование и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов — а такие задачи нашим промышленным предприятиям ставятся, то естественно, кадры надо готовить со школьной скамьи», — отметил Орлов. В Екатеринбурге торжественно открыли школу № 40 на улице Мичурина, 181. Высота гимназии — четыре этажа, корпус рассчитан на 1025 учащихся. В здании есть актовый зал на 430 мест, прогулочное место на крыше, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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