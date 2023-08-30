Глава челябинской ячейки МГЕР поехал на СВО воевать вместе с депутатом Госдумы

Руководитель ячейки МГЕР в Аше Виденеев записался добровольцем в БАРС «Каскад»
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Александр Виденеев отправился на СВО вместе с 13 другими членами МГЕР Фото:
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Руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» в Аше (Челябинская область) Александр Виденеев поехал добровольцем воевать в Донбасс. Эту информацию подтвердил 30 августа URA.RU он сам. Служить он будет в одной части с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым.

«Долг каждого гражданина защищать свою Родину, семью и земляков. С момента начала специальной военной операции судьба России в наших руках. Считаю службу в Вооруженных Силах своим прямым долгом и почетной обязанностью, как член МГЕР, которая придерживается таких же принципов», — заявил Виденеев.

Сейчас в боевых действиях принимают участие более 100 активистов «Молодой гвардии». Как пояснили в Центральном штабе МГЕР, Виденеев отправился на СВО вместе с 13 добровольцами из Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Чувашской Республики, Москвы, Республики Коми, а также Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятия.

Проходить службу они будут в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», вместе с челябинским депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В этой же части воевал его коллега по федеральному парламенту Олег Голиков, кавалер двух орденов Мужества.

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Руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» в Аше (Челябинская область) Александр Виденеев поехал добровольцем воевать в Донбасс. Эту информацию подтвердил 30 августа URA.RU он сам. Служить он будет в одной части с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. «Долг каждого гражданина защищать свою Родину, семью и земляков. С момента начала специальной военной операции судьба России в наших руках. Считаю службу в Вооруженных Силах своим прямым долгом и почетной обязанностью, как член МГЕР, которая придерживается таких же принципов», — заявил Виденеев. Сейчас в боевых действиях принимают участие более 100 активистов «Молодой гвардии». Как пояснили в Центральном штабе МГЕР, Виденеев отправился на СВО вместе с 13 добровольцами из Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Чувашской Республики, Москвы, Республики Коми, а также Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятия. Проходить службу они будут в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», вместе с челябинским депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В этой же части воевал его коллега по федеральному парламенту Олег Голиков, кавалер двух орденов Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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