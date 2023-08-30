В Златоусте жители дома жалуются на падающие со стен кирпичи. Видео

31 августа 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Рыжий отметил, что с фасада дома опадают части стен, а в несущих коллонах образовались трещины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области жители дома на улице Ленина боятся, что жилье может рухнуть в любой момент. Фасад здания сыпется, а стены покрыты трещинами и плесенью, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «К нам обратились жители дома по Ленина, 22. Капитальный ремонт был запланирован на 2019—2021 годы, но не состоялся. Фасады буквально осыпаются, жители опасаются падения кирпичей на голову, когда выходят из дома. Несущие стены покрыты большими трещинами и вот-вот рухнут», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий также отметил, что участки дома покрыты плесенью, а со стен осыпается штукатурка. ОНФ отправили обращение в жилищную инспекцию (ГЖИ), прокуратуру и СКР по Челябинской области. Рыжий намерен требовать признание дома ветхоаварийным. «Если не принять меры сейчас, потом дом может просто рухнуть. Мы нацелены на признание дома ветхоаварийным, подлежащим расселению и сносу», — заключил URA.RU руководитель ОНФ.



URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Златоуста. Там обещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позже.

В Златоусте Челябинской области жители дома на улице Ленина боятся, что жилье может рухнуть в любой момент. Фасад здания сыпется, а стены покрыты трещинами и плесенью, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «К нам обратились жители дома по Ленина, 22. Капитальный ремонт был запланирован на 2019—2021 годы, но не состоялся. Фасады буквально осыпаются, жители опасаются падения кирпичей на голову, когда выходят из дома. Несущие стены покрыты большими трещинами и вот-вот рухнут», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий также отметил, что участки дома покрыты плесенью, а со стен осыпается штукатурка. ОНФ отправили обращение в жилищную инспекцию (ГЖИ), прокуратуру и СКР по Челябинской области. Рыжий намерен требовать признание дома ветхоаварийным. «Если не принять меры сейчас, потом дом может просто рухнуть. Мы нацелены на признание дома ветхоаварийным, подлежащим расселению и сносу», — заключил URA.RU руководитель ОНФ. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Златоуста. Там обещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позже.