В Екатеринбурге в жилом доме по улице Крауля загорелась квартира на четвертом этаже. Во время тушения огнеборцы обнаружили труп женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 07:52 часов поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Крауля. На площади два квадратных метра горело имущество в квартире на четвертом этаже. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире человека без признаков жизни. В течение нескольких минут пожарные справились с огнем», — сказано в сообщении. На тушение пожара было задействовано 16 человек огнеборцев и четыре единицы спецтехники.
По факту смерти человека корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. «Проверка следственным отделом по Верхи-Исетскому району Екатеринбурга СКР выехали на осмотр, тело женщины будет направлено на судебную медэкспертизу», — сказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, смерть не носит криминальный характер. «Разбираются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг в месте кровати», — добавил полковник Горелых.
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