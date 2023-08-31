Эксперт назвал «спекуляциями» слухи о запрете системы «все включено» в Турции

Президент «Уральской ассоциации туризма» опроверг слухи о запрете системы «все включено» в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , турция, анталья, морской отдых, бассейн в отеле, отель на море
Слухи об отмене «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что слухи о запрете системы «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

В медиа появилась информация о том, что якобы в Турции в отелях хотят запретить систему «все включено». В случае такого запрета туристы будто бы будут тратить больше денег за пределами гостиниц, что должно помочь экономике страны. Однако Мальцев заявил, что подобный сценарий сейчас нереален: «Конечно, отказ от системы all inclusive на территории Турции в обозримой перспективе невозможен, и он на серьезном уровне не рассматривается. Это спекуляции».

Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что в Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях. Это, по мнению турецких туроператоров, должно помочь снизить цены на путевки, и, следовательно, сделать отдых в стране более доступным для туристов.

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Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что слухи о запрете системы «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В медиа появилась информация о том, что якобы в Турции в отелях хотят запретить систему «все включено». В случае такого запрета туристы будто бы будут тратить больше денег за пределами гостиниц, что должно помочь экономике страны. Однако Мальцев заявил, что подобный сценарий сейчас нереален: «Конечно, отказ от системы all inclusive на территории Турции в обозримой перспективе невозможен, и он на серьезном уровне не рассматривается. Это спекуляции». Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что в Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях. Это, по мнению турецких туроператоров, должно помочь снизить цены на путевки, и, следовательно, сделать отдых в стране более доступным для туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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