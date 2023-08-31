Эксперт назвал «спекуляциями» слухи о запрете системы «все включено» в Турции

Президент «Уральской ассоциации туризма» опроверг слухи о запрете системы «все включено» в Турции

31 августа 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Слухи об отмене «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что слухи о запрете системы «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В медиа появилась информация о том, что якобы в Турции в отелях хотят запретить систему «все включено». В случае такого запрета туристы будто бы будут тратить больше денег за пределами гостиниц, что должно помочь экономике страны. Однако Мальцев заявил, что подобный сценарий сейчас нереален: «Конечно, отказ от системы all inclusive на территории Турции в обозримой перспективе невозможен, и он на серьезном уровне не рассматривается. Это спекуляции». Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что в Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях. Это, по мнению турецких туроператоров, должно помочь снизить цены на путевки, и, следовательно, сделать отдых в стране более доступным для туристов.

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что слухи о запрете системы «все включено» в турецких отелях являются спекуляциями. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В медиа появилась информация о том, что якобы в Турции в отелях хотят запретить систему «все включено». В случае такого запрета туристы будто бы будут тратить больше денег за пределами гостиниц, что должно помочь экономике страны. Однако Мальцев заявил, что подобный сценарий сейчас нереален: «Конечно, отказ от системы all inclusive на территории Турции в обозримой перспективе невозможен, и он на серьезном уровне не рассматривается. Это спекуляции». Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что в Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях. Это, по мнению турецких туроператоров, должно помочь снизить цены на путевки, и, следовательно, сделать отдых в стране более доступным для туристов.