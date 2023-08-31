В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как не заблудиться в свердловских лесах

«ЛизаАлерт»: чтобы не потерять в свердловском лесу, необходимо предупреждать о своем уходе

31 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Представитель поисково-спасательного отряда поделилась о рекомендациях по безопасности в лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для того, чтобы не потеряться в свердловских лесах во время походов, необходимо уведомить близких о своем уходе, предупредить о времени возвращения и убедиться полностью ли заряжен телефон. Об этом и о других рекомендациях безопасности URA.RU рассказала руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Козлова. «Перед тем, как идти в лес, в первую очередь должен быть всегда полностью заряжен телефон, никаких 70%, ни в коем случае. Перед выходом из дома нужно обязательно сообщить кому-нибудь, во сколько вы собираетесь вернуться, и в какой лес пойдете», — рассказала Татьяна Козлова. Она добавила, что в случае пропажи, уже будет точка откуда ушел человек, и поиск начнется быстрее. По словам Козловой, ключевую роль в поисках играют родственники пропавших людей. Если вы знаете, что человек вернется из леса к 17:00 часам, но не можете связаться с ним, то через час необходимо сделать заявку по телефону 112 и связаться с горячей линией отряда. «Чем раньше мы начнем поиск, тем раньше удастся вывести человека из леса», — сказала руководитель пресс-службы отряда. «Очень плохая идея бегать искать самому, а ночью звонить на горячую линию. В 18:00 часов вашу заявку увидит гораздо большее число добровольцев, и гораздо больше людей приедут на поиск. В 23:00 часа в будний день многие уже спят, и выключают свои телефоны, а значит и найти людей на поиск гораздо сложнее. Не стоит забывать, что все мы добровольцы, мы не получаем за это зарплату, поэтому все выезжают, когда могут», — сказала Козлова. Кроме того, у многих людей, особенно старшего поколения, все еще прочно закреплены устаревшие и ошибочные убеждения, которым их учили в школе. Например, что мох растет только на северной стороне дерева, а ветви деревьев всегда длиннее на южной стороне и так далее. Лучше не верить народным приметам, а оставаться на месте. «Наш опыт показывает, что мох не интересуется учебниками и растет там, где ему комфортно, не придерживаясь каких-либо ориентиров по компасу. Длина веток зависит от доступного свободного пространства, а не от стороны света, к которой они обращены», — подытожила Татьяна Козлова. Ранее URA.RU писало, что с начала июля в свердловских лесах пропали 71 человек. Из них, в 58 случаях, удалось найти людей живыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы не потеряться в свердловских лесах во время походов, необходимо уведомить близких о своем уходе, предупредить о времени возвращения и убедиться полностью ли заряжен телефон. Об этом и о других рекомендациях безопасности URA.RU рассказала руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Козлова. «Перед тем, как идти в лес, в первую очередь должен быть всегда полностью заряжен телефон, никаких 70%, ни в коем случае. Перед выходом из дома нужно обязательно сообщить кому-нибудь, во сколько вы собираетесь вернуться, и в какой лес пойдете», — рассказала Татьяна Козлова. Она добавила, что в случае пропажи, уже будет точка откуда ушел человек, и поиск начнется быстрее. По словам Козловой, ключевую роль в поисках играют родственники пропавших людей. Если вы знаете, что человек вернется из леса к 17:00 часам, но не можете связаться с ним, то через час необходимо сделать заявку по телефону 112 и связаться с горячей линией отряда. «Чем раньше мы начнем поиск, тем раньше удастся вывести человека из леса», — сказала руководитель пресс-службы отряда. «Очень плохая идея бегать искать самому, а ночью звонить на горячую линию. В 18:00 часов вашу заявку увидит гораздо большее число добровольцев, и гораздо больше людей приедут на поиск. В 23:00 часа в будний день многие уже спят, и выключают свои телефоны, а значит и найти людей на поиск гораздо сложнее. Не стоит забывать, что все мы добровольцы, мы не получаем за это зарплату, поэтому все выезжают, когда могут», — сказала Козлова. Кроме того, у многих людей, особенно старшего поколения, все еще прочно закреплены устаревшие и ошибочные убеждения, которым их учили в школе. Например, что мох растет только на северной стороне дерева, а ветви деревьев всегда длиннее на южной стороне и так далее. Лучше не верить народным приметам, а оставаться на месте. «Наш опыт показывает, что мох не интересуется учебниками и растет там, где ему комфортно, не придерживаясь каких-либо ориентиров по компасу. Длина веток зависит от доступного свободного пространства, а не от стороны света, к которой они обращены», — подытожила Татьяна Козлова. Ранее URA.RU писало, что с начала июля в свердловских лесах пропали 71 человек. Из них, в 58 случаях, удалось найти людей живыми.