Масштабное обновление метро Екатеринбурга срывается из-за ошибки чиновников

Конкурс на поставку новых турникетов для Екатеринбурга сорвался из-за ошибки
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Антимонопольщики не дали ход конкурсу на покупку турникетов для метро из-за бюрократической ошибки Фото:

УФАС выявила нарушения при оформлении закупки мэрии Екатеринбурга для метро — чиновники планировали закупить новые турникеты, чтобы победить очереди. На эти цели готовы потратить 302 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте свердловского управления ФАС.

«Заказчик не указал в закупочной документации сведения об объеме транзакций в день, что не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги», — говорится в сообщении ведомства. Чиновникам выдали предписание, по которому до 29 сентября нужно внести изменения в закупочную документацию и продлить срок подачи заявок. По данным URA.RU, вскоре администрация повторно опубликует тендер.

О предстоящей модернизации екатеринбургского метрополитена мэр Алексей Орлов рассказал в середине июля. Тогда же он говорил о том, что инвестором проекта готов выступить «Сбербанк». В планах чиновников уже к концу года установить новые турникеты на станции метро «Площадь 1905 года». Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.

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УФАС выявила нарушения при оформлении закупки мэрии Екатеринбурга для метро — чиновники планировали закупить новые турникеты, чтобы победить очереди. На эти цели готовы потратить 302 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте свердловского управления ФАС. «Заказчик не указал в закупочной документации сведения об объеме транзакций в день, что не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги», — говорится в сообщении ведомства. Чиновникам выдали предписание, по которому до 29 сентября нужно внести изменения в закупочную документацию и продлить срок подачи заявок. По данным URA.RU, вскоре администрация повторно опубликует тендер. О предстоящей модернизации екатеринбургского метрополитена мэр Алексей Орлов рассказал в середине июля. Тогда же он говорил о том, что инвестором проекта готов выступить «Сбербанк». В планах чиновников уже к концу года установить новые турникеты на станции метро «Площадь 1905 года». Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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