Масштабное обновление метро Екатеринбурга срывается из-за ошибки чиновников

УФАС выявила нарушения при оформлении закупки мэрии Екатеринбурга для метро — чиновники планировали закупить новые турникеты, чтобы победить очереди. На эти цели готовы потратить 302 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте свердловского управления ФАС.
«Заказчик не указал в закупочной документации сведения об объеме транзакций в день, что не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги», — говорится в сообщении ведомства. Чиновникам выдали предписание, по которому до 29 сентября нужно внести изменения в закупочную документацию и продлить срок подачи заявок. По данным URA.RU, вскоре администрация повторно опубликует тендер.
О предстоящей модернизации екатеринбургского метрополитена мэр Алексей Орлов рассказал в середине июля. Тогда же он говорил о том, что инвестором проекта готов выступить «Сбербанк». В планах чиновников уже к концу года установить новые турникеты на станции метро «Площадь 1905 года». Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.
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