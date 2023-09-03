Reuters: президент ЮАР Рамафоса поставил точку в скандале с поставками оружия в РФ

Президент ЮАР Рамафоса: комиссия не нашла доказательств поставок оружия в РФ

04 сентября 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Ранее посол США обвинил ЮАР в поставках оружия РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе расследования не было найдено доказательств загрузки оружия и боеприпасов на российское судно Lady R, которое остановилось в ЮАР. Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Ранее в этом африканскую страну обвинил посол США в ЮАР Рубен Бриджети. «Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвиняли в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — заявил Рамафоса. Его слова передает Reuters . Президент пояснил, что судно доставляло оборудование, которое было заказано для южноафриканских национальных сил обороны в 2018 году. Он уточнил, что не может раскрыть всю информацию об оборудовании, так как это поставит под угрозу «важные операции и подвергнет риску жизни солдат». Ранее Посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил ЮАР в поставке оружия России на судне Lady R. В ответ на это канцелярия президента Сирила Рамафосы начала расследование и предупредила американскую сторону о последствиях «провокационных заявлений», пишет телеканал 360.

В ходе расследования не было найдено доказательств загрузки оружия и боеприпасов на российское судно Lady R, которое остановилось в ЮАР. Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Ранее в этом африканскую страну обвинил посол США в ЮАР Рубен Бриджети. «Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвиняли в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — заявил Рамафоса. Его слова передает Reuters. Президент пояснил, что судно доставляло оборудование, которое было заказано для южноафриканских национальных сил обороны в 2018 году. Он уточнил, что не может раскрыть всю информацию об оборудовании, так как это поставит под угрозу «важные операции и подвергнет риску жизни солдат». Ранее Посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил ЮАР в поставке оружия России на судне Lady R. В ответ на это канцелярия президента Сирила Рамафосы начала расследование и предупредила американскую сторону о последствиях «провокационных заявлений», пишет телеканал 360.