Власти Перми нашли нового директора в скандальную «немецкую» школу

Школу №12 в Перми после скандала с ветеранами СВО возглавила Алевтина Снигирева

04 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Школа №12 не осталась без директора Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермской школе №12 после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой назначили нового руководителя. Им стала экс-директор образовательного проекта «Частная школа Январь» Алевтина Снигирева. «И.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласование на должность Снигирева проходила в минобразования края. В августе стало известно, что Елена Ракинцева, возглавлявшая школу, покинула пост. Этому предшествовал конфликт с силовиками и ветеранами спецоперации. URA.RU подробно писало о скандале.

В пермской школе №12 после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой назначили нового руководителя. Им стала экс-директор образовательного проекта «Частная школа Январь» Алевтина Снигирева. «И.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласование на должность Снигирева проходила в минобразования края. В августе стало известно, что Елена Ракинцева, возглавлявшая школу, покинула пост. Этому предшествовал конфликт с силовиками и ветеранами спецоперации. URA.RU подробно писало о скандале.