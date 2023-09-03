03 сентября 2023
02 сентября 2023

Власти Перми нашли нового директора в скандальную «немецкую» школу

Школу №12 в Перми после скандала с ветеранами СВО возглавила Алевтина Снигирева
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, школа N 12, школа немецкого языка, улица юрия смирнова 10
Школа №12 не осталась без директора Фото:

В пермской школе №12 после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой назначили нового руководителя. Им стала экс-директор образовательного проекта «Частная школа Январь» Алевтина Снигирева.

«И.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласование на должность Снигирева проходила в минобразования края.

В августе стало известно, что Елена Ракинцева, возглавлявшая школу, покинула пост. Этому предшествовал конфликт с силовиками и ветеранами спецоперации. URA.RU подробно писало о скандале.

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В пермской школе №12 после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой назначили нового руководителя. Им стала экс-директор образовательного проекта «Частная школа Январь» Алевтина Снигирева. «И.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласование на должность Снигирева проходила в минобразования края. В августе стало известно, что Елена Ракинцева, возглавлявшая школу, покинула пост. Этому предшествовал конфликт с силовиками и ветеранами спецоперации. URA.RU подробно писало о скандале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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