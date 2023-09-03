Власти Перми нашли нового директора в скандальную «немецкую» школу

В пермской школе №12 после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой назначили нового руководителя. Им стала экс-директор образовательного проекта «Частная школа Январь» Алевтина Снигирева.
«И.о. директора пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка назначена Алевтина Снигирева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» в Telegram со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласование на должность Снигирева проходила в минобразования края.
В августе стало известно, что Елена Ракинцева, возглавлявшая школу, покинула пост. Этому предшествовал конфликт с силовиками и ветеранами спецоперации. URA.RU подробно писало о скандале.
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