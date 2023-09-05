05 сентября 2023

Дорожники на пять часов закроют участок трассы М-5 в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по М-5 в Ашинском районе закроют ради реконструкции трассы Фото:

Несколько километров федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 сентября на пять часов закроют для транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе 7 сентября с 9:00 до 14:00 местного времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объехать этот участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим разрешается легковым автомобилям», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Тяжеловесному транспорту, включая автобусы, на время взрывных работ проезд запрещен. Водителям следует планировать движение, исходя из этой информации.

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Несколько километров федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 сентября на пять часов закроют для транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе 7 сентября с 9:00 до 14:00 местного времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объехать этот участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим разрешается легковым автомобилям», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Тяжеловесному транспорту, включая автобусы, на время взрывных работ проезд запрещен. Водителям следует планировать движение, исходя из этой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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