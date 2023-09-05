Дорожники на пять часов закроют участок трассы М-5 в Челябинской области

06 сентября 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Движение по М-5 в Ашинском районе закроют ради реконструкции трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несколько километров федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 сентября на пять часов закроют для транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе 7 сентября с 9:00 до 14:00 местного времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объехать этот участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим разрешается легковым автомобилям», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Тяжеловесному транспорту, включая автобусы, на время взрывных работ проезд запрещен. Водителям следует планировать движение, исходя из этой информации.

Несколько километров федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 сентября на пять часов закроют для транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе 7 сентября с 9:00 до 14:00 местного времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объехать этот участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим разрешается легковым автомобилям», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Тяжеловесному транспорту, включая автобусы, на время взрывных работ проезд запрещен. Водителям следует планировать движение, исходя из этой информации.