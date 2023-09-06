06 сентября 2023

Силовики оцепили сады в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с СНТ проходили военные учения Фото:

Люди в камуфляжной форме оцепили СНТ «Надежда» в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели, прислав фотку. В СНТ поспешили успокоить граждан и сообщили, что рядом с товариществом находится военный городок, на котором в этот день проходили учения.

«Рядом с садовым товариществом находится военный городок и взлетная полоса ЧВАКУШ. Это объекты стратегического назначения. Видимо, с целью избежать попадания посторонних на объекты военные выставили патрули», — сообщили URA.RU в правлении СНТ «Надежда».

Читатель, приславший фотку, сообщил URA.RU, что оцепление происходило на всей территории СНТ. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Венных заметили возле СНТ «Надежда»
Венных заметили возле СНТ «Надежда»
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Люди в камуфляжной форме оцепили СНТ «Надежда» в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели, прислав фотку. В СНТ поспешили успокоить граждан и сообщили, что рядом с товариществом находится военный городок, на котором в этот день проходили учения. «Рядом с садовым товариществом находится военный городок и взлетная полоса ЧВАКУШ. Это объекты стратегического назначения. Видимо, с целью избежать попадания посторонних на объекты военные выставили патрули», — сообщили URA.RU в правлении СНТ «Надежда». Читатель, приславший фотку, сообщил URA.RU, что оцепление происходило на всей территории СНТ. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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