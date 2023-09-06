Силовики оцепили сады в Челябинске. Фото

07 сентября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Рядом с СНТ проходили военные учения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Люди в камуфляжной форме оцепили СНТ «Надежда» в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели, прислав фотку. В СНТ поспешили успокоить граждан и сообщили, что рядом с товариществом находится военный городок, на котором в этот день проходили учения. «Рядом с садовым товариществом находится военный городок и взлетная полоса ЧВАКУШ. Это объекты стратегического назначения. Видимо, с целью избежать попадания посторонних на объекты военные выставили патрули», — сообщили URA.RU в правлении СНТ «Надежда». Читатель, приславший фотку, сообщил URA.RU, что оцепление происходило на всей территории СНТ. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Венных заметили возле СНТ «Надежда» Фото: читатель URA,RU

Люди в камуфляжной форме оцепили СНТ «Надежда» в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели, прислав фотку. В СНТ поспешили успокоить граждан и сообщили, что рядом с товариществом находится военный городок, на котором в этот день проходили учения. «Рядом с садовым товариществом находится военный городок и взлетная полоса ЧВАКУШ. Это объекты стратегического назначения. Видимо, с целью избежать попадания посторонних на объекты военные выставили патрули», — сообщили URA.RU в правлении СНТ «Надежда». Читатель, приславший фотку, сообщил URA.RU, что оцепление происходило на всей территории СНТ. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.