Люди в камуфляжной форме оцепили СНТ «Надежда» в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели, прислав фотку. В СНТ поспешили успокоить граждан и сообщили, что рядом с товариществом находится военный городок, на котором в этот день проходили учения.
«Рядом с садовым товариществом находится военный городок и взлетная полоса ЧВАКУШ. Это объекты стратегического назначения. Видимо, с целью избежать попадания посторонних на объекты военные выставили патрули», — сообщили URA.RU в правлении СНТ «Надежда».
Читатель, приславший фотку, сообщил URA.RU, что оцепление происходило на всей территории СНТ. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.