Челябинец погиб, пытаясь уйти от погони

Нарушитель пошел на таран патрульной машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске местный житель в ночь на 8 сентября погиб, пытаясь уйти от погони сотрудников ДПС. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, выехав на встречку он попытался протаранить экипаж, который перекрыл ему путь.

«Машина нарушителя петляла по дороге. Он несколько раз выезжал на встречку. Пытаясь уйти от погони, он врезался в экипаж ДПС, который перегородил ему путь», — рассказал источник.

Экипаж ДПС заметил автомобиль, водитель которого нарушал правила. На просьбу остановить транспортное средство он не отреагировал. Неоднократно он выезжал на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге. По итогу он врезался в другой экипаж ДПС, который выехал на перекрытие. В ГУ МВД по региону корреспонденту URA.RU обещали предоставить комментарий позже.