Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

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Сборная Германия обыграла команду из Сербии со счетом 83:77 Фото:

В финальном матче за Кубок мира по баскетболу сборная Германии обыграла команду из Сербии. Матч закончился со счетом 83:77. Таким образом, ФРГ впервые победила в соревнованиях.

«В финале немцы обыграли сербов — 83:77. Особенно ударной у победителей вышла третья четверть, где они перебросали соперника на 12 очков (22:10)», — передает информацию РИА Новости. Сборная Германия впервые увезет на родину Кубок мира по баскетболу. Матч проходил на Филиппинах.

Ранее сборная Германии получала бронзовую медаль на состязаниях в 2002 году. Россию в этом году не допустили до соревнований.

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В финальном матче за Кубок мира по баскетболу сборная Германии обыграла команду из Сербии. Матч закончился со счетом 83:77. Таким образом, ФРГ впервые победила в соревнованиях. «В финале немцы обыграли сербов — 83:77. Особенно ударной у победителей вышла третья четверть, где они перебросали соперника на 12 очков (22:10)», — передает информацию РИА Новости. Сборная Германия впервые увезет на родину Кубок мира по баскетболу. Матч проходил на Филиппинах. Ранее сборная Германии получала бронзовую медаль на состязаниях в 2002 году. Россию в этом году не допустили до соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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