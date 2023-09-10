Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

Сборная Германия обыграла команду из Сербии со счетом 83:77
В финальном матче за Кубок мира по баскетболу сборная Германии обыграла команду из Сербии. Матч закончился со счетом 83:77. Таким образом, ФРГ впервые победила в соревнованиях.
«В финале немцы обыграли сербов — 83:77. Особенно ударной у победителей вышла третья четверть, где они перебросали соперника на 12 очков (22:10)», — передает информацию РИА Новости. Сборная Германия впервые увезет на родину Кубок мира по баскетболу. Матч проходил на Филиппинах.
Ранее сборная Германии получала бронзовую медаль на состязаниях в 2002 году. Россию в этом году не допустили до соревнований.
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