В Перми ушла из жизни одна из старейших сотрудников станции скорой помощи

В Перми простятся с бывшей заведующей подстанцией скорой помощи
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Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Прощание с Татьяной Задорожной пройдет 12 сентября Фото:

В Перми ушли из жизни одна из старейших сотрудников городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Задорожная. В разное время Задорожная была врачом выездной бригады скорой, заведовала подстанцией скорой помощи в Мотовилихе, была старшим врачом станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в группе Пермской станции скорой медпомощи в соцсети «ВКонтакте».

«9 сентября в возрасте 67 лет ушла из жизни наша коллега с Мотовилихинской подстанции, один из старейших сотрудников Пермской станции скорой медицинской помощи Татьяна Николаевна Задорожная. На станции скорой помощи города Перми она работала 34 года — с 1988 по май 2022 года», — говорится в группе Пермской станции скорой помощи.

Коллеги отзываются о Задорожной как о замечательном руководителе, обладавшим большим объемом знаний и практических навыков. В 2020 году Задорожную наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Прощание с Задорожной состоится в Перми 12 сентября в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (Старцева, 140А).

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В Перми ушли из жизни одна из старейших сотрудников городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Задорожная. В разное время Задорожная была врачом выездной бригады скорой, заведовала подстанцией скорой помощи в Мотовилихе, была старшим врачом станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в группе Пермской станции скорой медпомощи в соцсети «ВКонтакте». «9 сентября в возрасте 67 лет ушла из жизни наша коллега с Мотовилихинской подстанции, один из старейших сотрудников Пермской станции скорой медицинской помощи Татьяна Николаевна Задорожная. На станции скорой помощи города Перми она работала 34 года — с 1988 по май 2022 года», — говорится в группе Пермской станции скорой помощи. Коллеги отзываются о Задорожной как о замечательном руководителе, обладавшим большим объемом знаний и практических навыков. В 2020 году Задорожную наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Прощание с Задорожной состоится в Перми 12 сентября в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (Старцева, 140А).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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