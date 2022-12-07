В Перми скончалась бывшая заведующая станцией скорой помощи

08 декабря 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Большую часть жизни Валентина Ракинцева работала на подстанции скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в возрасте 74 лет скончалась медик, долгое время работавшая на станции скорой помощи, Валентина Ракинцева. Свою карьеру она начала в 1967 году, работая медсестрой хирургического отделения ЦРБ Соликамска, сообщается на сайте Пермской станции скорой медпомощи. «7 декабря 2022 года в возрасте 74 лет скончалась наша бывшая коллега Валентина Ивановна Ракинцева. С 1984 по 2008 годы она работала на станции — была врачом выездной бригады, руководила Мотовилихинской подстанцией, но большинство ее знало как заведующую оперативным отделом», — сообщают коллеги медика. Валентина Ракинцева посвятила медицине около 50 лет жизни. Она принимала активное участие в разработке автоматизированной системы диспетчерской службы скорой помощи, который используется на станции до сих пор. Последним местом работы медика стал Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф. Прощание с Валентиной Ракинцевой состоится 9 декабря в 12:30 в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре.

В Перми в возрасте 74 лет скончалась медик, долгое время работавшая на станции скорой помощи, Валентина Ракинцева. Свою карьеру она начала в 1967 году, работая медсестрой хирургического отделения ЦРБ Соликамска, сообщается на сайте Пермской станции скорой медпомощи. «7 декабря 2022 года в возрасте 74 лет скончалась наша бывшая коллега Валентина Ивановна Ракинцева. С 1984 по 2008 годы она работала на станции — была врачом выездной бригады, руководила Мотовилихинской подстанцией, но большинство ее знало как заведующую оперативным отделом», — сообщают коллеги медика. Валентина Ракинцева посвятила медицине около 50 лет жизни. Она принимала активное участие в разработке автоматизированной системы диспетчерской службы скорой помощи, который используется на станции до сих пор. Последним местом работы медика стал Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф. Прощание с Валентиной Ракинцевой состоится 9 декабря в 12:30 в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре.